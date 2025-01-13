Yeni evleneceklere faizsiz evlilik desteği ne kadar? Yeni evlenen çiftlere ne yardımı yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Yılı kapsamında sadece evlilik desteği değil, doğum yardımlarına yönelik düzenlemelerin de hayata geçirildiğini duyurdu. İlk çocuk için yapılacak doğum yardımının 5 bin TL'ye çıkarıldığı açıklandı. Peki, yeni evlenen çiftlere başka hangi yardımlar yapılacak? Evlenecek olan çiftler, faizsiz evlilik desteğinin ne kadar olduğunu merak ediyor. Faizsiz evlilik desteği hakkındaki detaylar araştırılıyor. Peki, Yeni evleneceklere faizsiz evlilik desteği ne kadar? Yeni evlenen çiftlere ne yardımı yapılacak? Detaylar haberimizde...

FAİZSİZ EVLİLİK DESTEĞİ NE KADAR?

Yeni evlenecek gençlere vereceğiz faizsiz kredi desteğimizi 81 ilimizin tamamında devreye alındığını belirten Erdoğan, "14 –28 mayıs seçim sürecinde milletimize söz verdiğimiz aile ve gençlik fonunu geçen sene deprem bölgemizde başlatmıştık. Bu fon ile evliliğe ilk adımını atan gençlerimize 48 ay vadeli 2 yıl geri ödemesiz 150 bin TL tutarında faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Yeni evlenecek gençlerimize Aile ve Gençlik fonu dahilinde verdiğimiz faizsiz kredi desteğini 81 ilimizin tamamında uygulamaya alıyoruz" dedi.