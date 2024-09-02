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Yeni emeklilik sistemi nedir? Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak, emeklilik yaşı yükselecek mi?

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Yeni emeklilik sistemi hakkında merak edilenler ve beklenen değişiklikler hakkında bilgi verildi. Emeklilik yaşı konusunda yapılacak düzenlemeler ve yeni sistemin nasıl olacağına dair detaylar paylaşıldı. Peki, Yeni emeklilik sistemi nedir? Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak, emeklilik yaşı yükselecek mi?

Peki, Yeni emeklilik sistemi nedir? Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak, emeklilik yaşı yükselecek mi?

Yeni emeklilik sistemi nedir? Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak, emeklilik yaşı yükselecek mi?

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ NEDİR?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çalışma saatleriyle ilgili iddialara da noktayı koydu. Yeni emeklilik sistemi hakkında açıklamalarda bulunan Güler, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Elbette bu konuda bakanlığımızın çeşitli çalışmaları mevcuttur. Ancak şu anda elimizde yasal düzenleme yapılmasına yönelik somut bir metin bulunmamaktadır. Bu konuyu ilerleyen dönemde daha geniş bir çerçevede ele almak gerekecektir.

Yeni emeklilik sistemi nedir? Yeni emeklilik sistemi nasıl olacak, emeklilik yaşı yükselecek mi?

EMEKLİLİK YAŞI DEĞİŞECEK Mİ?

Avrupa'nın en gelişmiş ülkelerinde, bizim ülkemizde olduğu gibi 40'lı, 45'li, ya da 50'li yaşlarda emekliye rastlamanız pek mümkün değildir. O ülkelerde emeklilik yaşı genellikle 65 veya 67 civarındadır.

YENİ EMEKLİLİK SİSTEMİ NASIL OLACAK?

TÜED'in mücadelesi sonucunda 2000 yılı öncesi emeklilere yapılan intibakın, 2000 sonrasında emekli olanlara da uygulanması talep ettiklerini vurgulayan Ergün, şunları söyledi:

"Emekli olunan tarihlere bakılmaksızın prim kazançları ve prim ödeme gün sayıları eşit olan emeklilerimizin intibakı yapılmalı ve emekli aylıklarında eşitlik sağlanmalıdır. Emekli aylıklarına yapılan TÜFE artışına endeksli zam oranları emeklilerimizi koruyan bir sistem olmadığından, bunun değiştirilmesini istiyoruz. Emeklilere kök aylıkların iyileştirilmesi için seyyanen artışlar yapılmalı ve milli gelir artışından pay verilmelidir."

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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