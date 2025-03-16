Yeni Çorumspor - Ankara Keçiörengücü maçı CANLI nasıl izlenir? TFF 1. Lig Çorumspor Keçiörengücü maçı HD, donmadan, kesintisiz izleme linki

Futbolseverler, Yeni Çorum spor - Ankara Keçiörengücü maçını HD kalitesinde, donmadan ve kesintisiz nasıl izleyebileceğini araştırıyor. Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında karşı karşıya gelecek olan Yeni Çorum spor ve Ankara Keçiörengücü, sahadan 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Her iki takım da ligde üst sıralara tırmanmak için bu maçı kritik önemde görüyor. Peki, Yeni Çorum spor - Ankara Keçiörengücü maçı hangi kanalda? Yeni Çorum spor - Ankara Keçiörengücü maçı saat kaçta başlayacak? Yeni Çorum spor - Ankara Keçiörengücü maçını canlı nasıl izlerim? İşte detaylar...

YENİ ÇORUMSPOR ANKARA KEÇÖRENGÜCÜ MAÇI NE ZAMAN?

Yeni Çorum spor - Ankara Keçiörengücü maçı 16 Mart Pazar günü saat 13.30'da başlayacak.

YENİ ÇORUMSPOR ANKARA KEÇÖRENGÜCÜ MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma beIN Sports Max 1, Tabii ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

ÇORUMSPOR KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇI CANLI NASIL İZLENİR?

Futbolseverler, maç öncesi ve sonrası analizler, istatistikler ve röportajlar için beIN Sports, Tabii ve TRT Spor'un spor programlarını takip edebilirler. Ayrıca, bu platformların internet siteleri ve mobil uygulamaları üzerinden de güncel bilgilere ulaşmak mümkün.

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