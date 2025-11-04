Türkiye Barolar Birliği'nin yayımladığı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmî Gazete'de resmen duyuruldu. Yeni düzenlemeye göre, sözleşmeli avukatlara ödenecek asgari ücret ve dava ücretleri netleşti. Detaylar haberin devamında yer alıyor. Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi Resmî Gazete'de yayımlandı: Yeni Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ne kadar oldu?

YENİ AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ NE KADAR OLDU?

Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı'nın yayımladığı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi'ne göre, kamu kurum ve kuruluşları ile özel ve tüzel kişilerin sözleşmeli avukatlarına ödeyecekleri asgari ücret 33 bin lira olarak belirlendi. Bu, avukatların sözleşmeli hizmetler için alacağı en düşük ücreti ifade ediyor ve avukatlık hizmetlerinin ekonomik değerini standartlaştırmayı amaçlıyor.

Tarifede, söz konusu ücretin altında ödeme yapılması yasaklanmış olup, özellikle sözleşmeli avukatların haklarının korunması hedefleniyor.

DAVA ÜCRETLERİ NE KADAR?

Dava açılması veya yürütülmesi karşılığında ödenecek ücretler, dava türüne ve kapsamına göre değişiklik göstermek üzere 9 bin lira ile 120 bin lira arasında belirlenmiş durumda. Bu geniş aralık, farklı dava türlerinin karmaşıklığını ve harcanacak emeği dikkate alarak tarifelendirildi.

Örneğin basit ve rutin davalarda alt sınır olan 9 bin lira uygulanırken, kapsamlı, uzun süreli veya özel uzmanlık gerektiren davalarda üst sınır olan 120 bin lira üzerinden ödeme yapılabiliyor.

SÖZLÜ DANIŞMANLIK ÜCRETİ NE KADAR?

Avukatların büroda verdikleri sözlü danışmanlık hizmetlerinin ücreti, süresine göre tarifelendirildi:

İlk 1 saat için: 4 bin lira

Sonraki her 1 saat için: 1.800 lira

Buna ek olarak, avukatın talep üzerine başka bir yere giderek verdiği danışmanlık hizmeti için 1 saate kadar olan sözlü danışmanlık ücreti 7 bin lira olarak belirlendi. Bu, avukatın ofis dışındaki hizmetlerinin ek maliyetini ve zaman kaybını karşılamak amacıyla düzenlenmiş bir uygulamadır.