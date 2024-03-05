Ünlü televizyon sunucusu Zuhal Topal'ın sunumuyla ekrana gelen popüler yemek yarışması 'Yemekteyiz'in yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Yarışma, izleyicilerin beğenisine sunulan lezzetli yemekler ve kıyasıya rekabeti ile dikkat çekiyor. Bu haftaki yarışmacılardan biri olan Murat ise izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Murat kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Murat kaç yaşında?

YEMEKTEYİZ MURAT KİMDİR?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz yarışmacısı Murat Serindere, 24 yaşında ve güzellik uzmanıdır. Aslen Hataylı'dır.