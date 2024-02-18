Üye Girişi
Haberler

YAZ TATİLİ KISALIYOR MU 2024 SON DAKİKA! Okullarda yaz tatili kaç gün olacak? MEB açıkladı!

Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim ve tatil süresiyle ilgili yeni bir hazırlık içine girdi. Bakanlık çalışmasında 180 gün olan eğitim ve öğretim süresinin 200 güne çıkarılması hedefleniyor. Peki, YAZ TATİLİ KISALIYOR MU 2024 SON DAKİKA! Okullarda yaz tatili kaç gün olacak? MEB açıkladı!

YAZ TATİLİ KISALIYOR MU 2024? Milli Eğitim Bakanlığı, eğitim ve tatil süresiyle ilgili yeni bir hazırlık içine girdi. Bakanlık çalışmasında 180 gün olan eğitim ve öğretim süresinin 200 güne çıkarılması hedefleniyor. Peki, YAZ TATİLİ KISALIYOR MU 2024 SON DAKİKA! Okullarda yaz tatili kaç gün olacak? MEB açıkladı! Ayrıntılar haberimizde...

YAZ TATİLİ KISALIYOR MU 2024?

Türkiye'de 180 gün olan eğitim süresinin 200 güne çıkarılması için Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti. Projenin uygulamaya alınmasıyla ara tatilinde değişme beklenmezken yaz tatili kısalacak. Uygulamayla gelişmiş ülkelerde 200 gün olan eğitim-öğretim süresi ortalamasına çıkılmış olacak.

ARA TATİLE DEVAM YAZ TATİLİ KISALACAK

Türkiye'de eğitim ve öğretim iş günü iki ayrı dönemde 90'ar gün olmak üzere toplam 180 gün şeklinde uygulanıyor. Eğitim süresi hesaplanırken resmi tatiller, milli ve dini bayramlar ile hafta sonu tatilleri çıkarılıyor.

Sabah'ın haberine göre hava muhalefeti gibi nedenlerle zaman zaman kısalan 180 günlük eğitim süresinin 200 güne çıkarılması amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı yeni bir uygulamayı yürürlüğe koyacak. Bu uygulamada ara tatillerin devam edeceği öğrenilirken yaz tatilinde ise kısalma yaşanacak.

EĞİTİM SÜRESİNİN UZATILMASI NE ZAMAN UYGULANACAK?

Gelişmiş ülkelerde 200 günün üzerinde olan eğitim süresinin Türkiye'de uzatılması, 9 Eylül 2024 tarihinde başlayacak olan 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı'nda yürürlüğe konacak. Türkiye'de yaz tatili süresi, ara tatili uygulamasının başladığı 2019-2020 eğitim-öğretim yılından itibaren 13 haftadan 11 haftaya inmişti.

Emir Ceran
Emir Ceran
Haberler.com - Gündem

Milli Eğitim Bakanlığı Ara tatil Gündem Eğitim Yaşam Haberler Son Dakika

Bakmadan Geçme

YAZ TATİLİ KISALIYOR MU 2024 SON DAKİKA! Okullarda yaz tatili kaç gün olacak? MEB açıkladı! Filistin halkının toprak sattı mı? Filistinliler tarihte hiç toprak sattı mı? Survivor Mustafa Kemal kimdir? Survivor Mustafa Kemal, kaç yaşında, nereli, evli mi? İrfan Değirmenci nereden aday? İrfan Değirmenci hangi partiden, nerenin adayı oldu 2024? 24 ŞUBAT KANDİL Mİ? 24 Şubat Cumartesi günü ne kandili, hangi kandil? 2024 dini günler takvimi! Galatasaray - Ankaragücü maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! GS maçı bitti mi? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? İnstagram'da sorun mu var? 18 Şubat İnstagram ne oldu? ÜMRANIYESPOR – EYÜPSPOR CANLI: Ümraniyespor – Eyüpspor maçı nereden, nasıl izlenir? Ümraniyespor Eyüpspor canlı yayın linki! ANKARAGÜCÜ – GALATASARAY CANLI: Ankaragücü – Galatasaray maçı nereden, nasıl izlenir? Ankaragücü Galatasaray canlı yayın linki! Sarıcakaya Belediye Başkan adayı Gürhan Albayrak kimdir? Gürhan Albayrak hayatı ve biyografisi! Yarın okullar tatil mi? 19 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edildi mi, kaç gün tatil edildi? CHP Kadıköy belediye başkan adayı Mesut Kösedağı kimdir? Mesut Kösedağı kaç yaşında, nereli? FAİZSİZ 150 BİN TL EVLİLİK KREDİSİ ŞARTLARI NEDİR? Faizsiz 150 bin TL evlilik kredisi için ne gerekiyor? New Balance hangi ülkenin? New Balance boykot listesinde var mı, israil malı mı? New Balance nerede üretiliyor? Fenerbahçe Beko şampiyon mu oldu? Fenerbahçe Beko ne şampiyonu oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title