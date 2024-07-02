Yavuz Sultan Selim Köprüsü ne kadar 2024? Yavuz Sultan Selim Köprüsü zamlandı mı?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü ne kadar 2024? Köprü geçiş ücretleri ne kadar ve otoyollara zam var mı merak ediliyor. Yavuz Sultan Selim Köprüsü zamlandı mı? Detaylar haberimizdedir…

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ NE KADAR 2024?

Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücreti 49 TL dir.

KGM'DE KÖPRÜ GEÇİŞ ÜCRETLERİNE AÇIKLAMA GELDİ

Karayolları Genel Müdürlüğü, köprü geçiş ücreti hakkında açıklama yaparak zam yapılmadığını söyledi. Yapılan açıklama şu şekilde;

"Son günlerde bazı medya organlarında; Kamu-Özel Sektör İşbirliği Modeli ile yapılarak trafiğe açılan ve Görevli Şirketler tarafından işletilmekte olan otoyol ve köprülerde geçiş ücretlerinde artış yapıldığını iddia eden habere yer verilmekte olup söz konusu haber gerçeği yansıtmamaktadır. Araç geçişleri halihazırda mevcut tarifeler üzerinden ücretlendirilmeye devam edilmektedir."