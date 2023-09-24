Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı Kaymakamlığı ve Yahyalı Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Yahyalı Elma ve Turizm Festivali etkinliklerle devam ediyor. Festival kapsamında, bisiklet yarışı düzenlendi ve öğrencilere gram altın hediye edildi. Ayrıca, bisikleti olmayan öğrencilere bisiklet hediye edilmesi sözü verildi. Festival, aşık atışması ve Uğur Işılak konseri ile devam etti.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Yahyalı Kaymakamlığı ve Yahyalı Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Yahyalı Elma ve Turizm Festivali etkinliklerle devam ediyor.

Festival kapsamında, Yahya Gazi Lisesi ile 15 Temmuz Demokrasi Birlik Meydanı arasında öğrencilerin katıldığı bisiklet yarışı düzenlendi.

Çekilişle belirlenen 11 öğrenciye gram altın hediye edildi. Gram altınları öğrencilere, Kaymakam Mehmet Kaya, Belediye Başkanı Esat Öztürk ve diğer protokol üyeleri takdim etti.

Kaymakam Kaya, bisikleti olmayan veya bisikleti eski olan 25 öğrenciye bisiklet hediye etmesi için Yahyalı Belediye Başkanı Öztürk'ten söz aldı.

Festival, aşık atışması ve Uğur Işılak konseri ile devam etti.

Protokol üyeleri, Işılak'a Yahyalı elması ikram etti.