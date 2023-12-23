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Yabancı kuralı değişti mi? İlk11'de kaç yabancı hakkı var 2024?

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı yönetim kurulları Riva'da bir araya geldi. Yayın ihalesi başta olmak üzere birçok konu hakkında görüşme yapan kulüpler, yabancı sınırıyla ilgili değişiklik yapılmasını istedi. Peki, Yabancı kuralı değişti mi? İlk11'de kaç yabancı hakkı var 2024?

TFF ve Kulüpler Birliği, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla bir araya geldi. Yapılan toplantıda yabancı sınırının da olduğu öğrenildi. Kulüpler, yeni sezonda takım kadrosundaki yabancı sınırının 12 olmasını ve ilk 11'de serbest bir hak olmasını talep etti. Bu isteğe sıcak bakan Bakan Bak ve TFF, konuyla ilgili kararını sezon sonunda verecek. Yabancı kuralı değişti mi? İlk11'de kaç yabancı hakkı var 2024?

YABANCI KURALI DEĞİŞTİ Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın katılımıyla TFF ve Kulüpler Birliği Vakfı yönetim kurulları Riva'da bir araya geldi. Yayın ihalesi başta olmak üzere birçok konu hakkında görüşme yapan kulüpler, yabancı sınırıyla ilgili değişiklik yapılmasını istedi.

Yeni sezonda takım kadrosundaki yabancı sınırının 12 olmasını isteyen kulüpler, ilk 11'de ise serbest bir hak olmasını istiyor.

Kulüplerin bu isteğine sıcak bakan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve TFF, konuyla ilgili kararını sezon sonuna doğru bildirecek.

Osman Demir
Osman Demir
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