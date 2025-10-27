Yabancı hakem mi geliyor? TFF'den açıklama var

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yaptığı basın toplantısında 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını açıkladı. Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları sonrası söz konusu hakemlerin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi beklenirken, futbolseverler tarafından "Süper Lig'de yabancı hakem maç yönetmeli'' fikirleri de tartışılmaya başlandı.

TFF'DEN YABANCI HAKEM TARTIŞMASINA CEVAP

TFF yönetimi, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısının ardından gazetecilerle bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi ve yabancı hakem iddialarına cevap verdi.

''YABANCI HAKEM GÜNDEME GELMEYECEK''

Yabancı hakem konusunun gündeme gelmeyeceğini belirten TFF kanadı, "Yabancı hakem konusu gündeme gelmeyecek. Biz yine Türk hakemliğini hak ettiği noktaya getirip, daha ahlaklı ve genç hakemlerle bu işi sürdürülebilir kılacağız." ifadelerini kullandı.