Haberler

Yabancı hakem mi geliyor? TFF'den açıklama var

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Yabancı hakem mi geliyor? TFF'den açıklama var Haber Videosunu İzle
Yabancı hakem mi geliyor? TFF'den açıklama var
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını açıklamasının ardından 'Süper Lig'de yabancı hakem maç yönetmeli' fikri ortaya atıldı. TFF'den yabancı hakem konusu hakkında açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Yabancı hakem konusu gündeme gelmeyecek. Daha ahlaklı ve genç hakemlerle bu işi sürdürülebilir kılacağız." denildi.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yaptığı basın toplantısında 152 hakemin aktif olarak bahis oynadığını açıkladı. Hacıosmanoğlu'nun açıklamaları sonrası söz konusu hakemlerin Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilmesi beklenirken, futbolseverler tarafından "Süper Lig'de yabancı hakem maç yönetmeli'' fikirleri de tartışılmaya başlandı.

TFF'DEN YABANCI HAKEM TARTIŞMASINA CEVAP

TFF yönetimi, İbrahim Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısının ardından gazetecilerle bir sohbet toplantısı gerçekleştirdi ve yabancı hakem iddialarına cevap verdi.

''YABANCI HAKEM GÜNDEME GELMEYECEK''

Yabancı hakem konusunun gündeme gelmeyeceğini belirten TFF kanadı, "Yabancı hakem konusu gündeme gelmeyecek. Biz yine Türk hakemliğini hak ettiği noktaya getirip, daha ahlaklı ve genç hakemlerle bu işi sürdürülebilir kılacağız." ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Güncel
Başsavcılık: Hakemlerle ilgili bahis soruşturması nisan ayında başlatıldı, derinleşerek devam edecek

Başsavcılıktan ilk açıklama! Hakemler aylardır takip ediliyormuş
Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat

Vatandaşlara uyarı üstüne uyarı: Saat verildi, sele ve doluya dikkat
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
152 hakem topun ağzında! Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı

Türk futbolunu sarsan bahis soruşturması bu maçla başladı
Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu yapıldı

Güllü'nün ölümüyle ilgili bomba iddia! Kızı hakkında suç duyurusu
Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Esra Ceyhan'ın son hali şaşırttı

Gündüz kuşağının bir numarasıydı: Son hali şaşırtıcı
Günlerdir yaşam savaşı veren Fatih Ürek hakkında yeni haber

Yoğun bakımda kritik süreç: Doktorlar ilaçları kesti
Bakan Kurum tek tek yanıtladı! 6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap

6 bin 750 TL taksitle verilecek evlerle ilgili 30 soru 30 cevap
Bir kadın, komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...

Komşu ülkede uğradığı ırkçılığa isyan etti: Türk'üm deyince...
Davutoğlu'ndan AK Parti'ye dönüş sinyali: Bunu derlerse tereddüt etmem, giderim

AK Parti'ye dönüş sinyali: Bunu derlerse tereddüt etmem, giderim
Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini

Yatırımcı ne yapmalı? İşte dev bankanın 2026 yılı için altın tahmini
İstanbul'u sallayan depremin ardından Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı

"İncil'de de geçiyor" diyen Üşümezsoy asıl tehlikeyi açıkladı
Komşuda deprem! 270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti

270 şubesi bulunan ülkenin en büyük bankası iflas etti
Adliye önünde hareketli saatler: Buraya gelip kendimi öldürmek için 2 gün kaçtım

Adliyede hareketli saatler! Bir anda silahını çekip ateşledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.