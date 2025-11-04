FIBA Şampiyonlar Ligi heyecanı sürüyor! Galatasaray, deplasmanda Alman ekibi Würzburg ile karşılaşacak. Müsabakayı izlemek isteyen taraftarlar ise maçın yayın bilgilerini ve canlı yayının ücretsiz izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor. Wurzburg Galatasaray maçı ne zaman hangi kanalda, şifresz CANLI izleme link var mı?

WURZBURG - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

FIBA Şampiyonlar Ligi heyecanında Wurzburg ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Karşılaşma, TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Basketbolseverler maçı televizyon ya da internet üzerinden şifresiz şekilde izleyebilecek.

TRT SPOR CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor'u izlemek isteyenler, farklı platformlarda kanalı şu numaralardan takip edebilir: Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70. Ayrıca TRT Spor, Türksat uydusu ve internet üzerinden de ücretsiz olarak izlenebilmektedir.

WURZBURG - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Dev karşılaşma 4 Kasım Salı günü oynanacak.

WURZBURG - GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde heyecanla beklenen mücadele, 20.30'da başlayacak.

WURZBURG - GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, Almanya'nın Wurzburg kentinde yer alan Tectake Arena'da oynanacak.