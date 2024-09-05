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Wonderkid ne demek?

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"Wonderkid" terimi, İngilizce kökenli bir sözcüktür ve spor dünyasında sıkça kullanılır. Wonderkid futbolcular söylemini çoğu kez duymuşsunuzdur. Peki, Wonderkid ne demek?

Wonderkid ne demek? "Wonderkid" terimi, İngilizce kökenli bir sözcüktür ve spor dünyasında sıkça kullanılır. Wonderkid futbolcular söylemini çoğu kez duymuşsunuzdur. Peki, Wonderkid ne demek?

WONDERKİD NE DEMEK?

Genellikle futbol gibi popüler sporlarda genç yaşına rağmen olağanüstü yetenekler sergileyen sporcular için wonderkid ifadesi kullanılır.

"Wonder" (mucize) ve "kid" (çocuk) kelimelerinin birleşiminden oluşan bu terim, 20 yaş altı oyuncular için bir övgü ifadesi olarak kullanılmaktadır. Özellikle büyük futbol kulüplerinin genç yetenek avcılığı politikalarında öne çıkan genç oyuncular, bu sıfatla tanımlanır.

Wonderkid olarak anılan oyuncular, yaşıtlarına göre fiziksel, teknik ve taktik açıdan ileri seviyede performans sergilerler. Erken yaşlarda profesyonel seviyede futbol oynamaya başlayabilirler. Örneğin, Lionel Messi, Kylian Mbappe veya Erling Haaland gibi isimler, kariyerlerinin başında "wonderkid" olarak adlandırılan oyunculardan sadece birkaçıdır. Bu oyuncular, hem kulüpleri hem de ülkeleri için büyük potansiyel taşır ve genellikle transfer piyasasında oldukça değerlidirler.

Wonderkid ne demek?

Wonderkid terimi, sadece futbol ile sınırlı kalmaz; basketbol, tenis, satranç gibi diğer sporlarda da kullanılır. Bununla birlikte, bazı wonderkid'ler beklentileri karşılayamaz ve zamanla form düşüklüğü yaşayabilir. Bu nedenle, "wonderkid" sıfatı, potansiyeli ve başarıyı vurgulasa da, bu genç sporcuların üzerinde büyük bir baskı oluşturabilir.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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