İngiltere Premier Lig'de heyecan tüm hızıyla devam ederken, Wolverhampton ve Liverpool arasında oynanacak kritik maç futbol severlerin merakla beklediği karşılaşmalar arasında yer alıyor. Wolverhampton, güçlü rakibi Liverpool karşısında kendi sahasında avantaj sağlamak ve puan tablosunda üst sıralara tırmanmak isterken, Liverpool ise şampiyonluk mücadelesine devam etmek için bu önemli deplasman maçını kazanmayı hedefliyor. Peki, Wolverhampton- Liverpool maçı ne zaman? (İngiltere Premier Lig) Wolverhampton- Liverpool maçı saat kaçta, şifresiz mi?

WOLVERHAMPTON- LIVERPOOL MAÇI NE ZAMAN?

Wolverhampton - Liverpool maçı 28 Eylül Cumartesi günü oynanacak.

WOLVERHAMPTON- LIVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Wolverhampton - Liverpool maçı 28 Eylül Cumartesi günü saat 19.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 3'te canlı yayınlanacak.

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Kanal Adı : beIN SPORT 1 HD

Paket İsmi : DIGITURK T37

Frekansı : 11675

Polarisazyon Değeri : V - Dikey

Kapsama : Batı

SR : 24444

FEC : 3/4