We Soda şirketi kimin? We Soda ve Ciner Grubu ilişkisi nedir?

Merkezi Londra'da bulunan WE Soda, son dönemde hissedar ve Ciner Grubu ile ilgili Türkiye'deki hukuki süreçler nedeniyle gündeme geldi. Şirket, global soda külü piyasasında önemli bir oyuncu olmasının yanı sıra, Türkiye ve ABD'deki operasyonlarıyla dikkat çekiyor. Peki WE Soda'nın sahibi kim? We Soda ve Ciner Grubu ilişkisi nedir? We Soda şirketine dair tüm detaylar haberimizde!

30 EYLÜL 2025 WE SODA ŞİRKETİ AÇIKLAMASI

WE Soda yönetimi tarafından paydaşlara yapılan açıklamada, şirketin Türkiye'de devam eden hukuki soruşturmalarla ilgisinin bulunmadığı net bir şekilde ifade edildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

WE Soda, Türkiye'de Ciner Grubu ile bazı şirketler hakkında yürütülen soruşturmalarda herhangi bir rol oynamıyor.

Şirket, soruşturmaya dahil olan şirketlerden bağımsız olarak faaliyet göstermektedir.

Türkiye ve global operasyonlar herhangi bir şekilde etkilenmemiştir.

WE Soda ve Ciner Grubu, en yüksek yönetim standartlarına uygun hareket etmektedir.

Bu açıklama, özellikle şirketin hissedarı Turgay Ciner ve Ciner Grubu ile ilgili spekülasyonların önüne geçmek amacıyla yapılmıştır.

KİLİT ŞİRKET : AKKAN ENERJİ MADENCİLİK VE WE SODA

WE Soda'nın hisseleri, Akkan Enerji Madencilik çatısı altında toplanıyor. Şirketin Türkiye ve ABD'deki soda külü üretim tesisleri şu şekilde özetlenebilir:

Türkiye'deki Eti Soda'nın yaklaşık %76'sı

Kazan Soda'nın %100'ü

ABD'deki soda külü faaliyetleri

İngiltere'nin Companies House kayıtlarına göre, WE Soda'nın hakim hissedarı Kew Soda. Kew Soda'nın da hakimi, İstanbul Üsküdar'daki Ciner Grubu binasında merkezi bulunan Akkan Enerji Madencilik Denizcilik ve Gemi İşletmeciliği AŞ olarak görünüyor.

Sonuç olarak, hem Türkiye Ticaret Sicili hem de İngiltere kayıtlarına göre, WE Soda'nın nihai hakim hissedarı Turgay Ciner'dir.

WE SODA VE CİNER GRUBU İLİŞKİSİ

Ciner Grubu, medya varlıkları satışı ve soda külü üretimi gibi farklı alanlarda faaliyet gösteriyor. Açıklamalara göre:

Ciner Grubu medya varlıklarının satışı, Türkiye Rekabet Kurumu ve diğer düzenleyici kurumlardan izin alınarak 24 Nisan 2025 tarihinde tamamlandı.

WE Soda'nın faaliyetleri, bu satıştan tamamen bağımsızdır ve hukuki süreçlerden etkilenmemiştir.

Ciner Grubu, soda külü üretiminde global ölçekte faaliyet göstermeye devam etmektedir.

Bu durum, WE Soda'nın operasyonel olarak Ciner Grubu'ndan ayrı bir şekilde yönetildiğini gösteriyor.

WE SODA HAKKINDA BAŞSAVCILIK AÇIKLAMASI

İstanbul Başsavcılığı, Can Holding ve Turgay Ciner ile ilgili yürütülen soruşturmayı kamuoyuna duyurdu. Açıklamalarda:

Can Holding'in sahibi ve yetkilisi olan bazı şüpheliler hakkında suç örgütü kurma ve mal varlığını gizleme suçlarından soruşturma yürütülüyor.

Turgay Ciner'in sahibi olduğu Ciner Grup ve bağlı şirketlere, 28 Eylül 2025 tarihinde kayyım ataması yapıldı.

Soruşturma kapsamında operasyonel çalışmalar yürütülmüş ve bazı şirketlere el koyma işlemleri uygulanmıştır.

Önemli nokta, WE Soda'nın bu soruşturmalara dahil olmadığı ve operasyonel faaliyetlerinin bu süreçten etkilenmediğidir.

AKKAN ENERJİ MADENCİLİK, KAZAN SODA VE ETİ SODA

Türkiye'de soda külü üretiminde lider konumda olan Akkan Enerji Madencilik, WE Soda'nın global faaliyetlerinin merkezi olarak dikkat çekiyor.

Eti Soda: Türkiye'de önemli bir soda külü üreticisi

Kazan Soda: %100'ü Akkan Enerji'ye bağlı

ABD operasyonları: WE Soda'nın global büyümesini destekliyor

Bu yapı, WE Soda'nın hem Türkiye hem de ABD'deki faaliyetlerinin Turgay Ciner'in kontrolünde olduğunu net şekilde ortaya koyuyor.

WE SODA'NIN GLOBAL OPERASYONLARI VE GELECEK PLANLARI

WE Soda, İngiltere merkezli yönetimi sayesinde global pazarda rekabet avantajına sahip. Şirket, Ciner Grubu'ndan bağımsız hareket ederek:

Türkiye ve ABD'de üretim faaliyetlerini sürdürüyor

Global soda külü tedarik zincirini yönetiyor

Yüksek yönetim standartları ile faaliyet gösteriyor

Önümüzdeki dönemde, WE Soda'nın global pazarda büyüme stratejileri ve yatırım planları merakla takip ediliyor.