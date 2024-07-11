Wanda Nara ve Icardi ayrıldı mı? Wanda Nara ve Icardi neden ayrıldı, ne zaman boşanacaklar?

Wanda Nara ve Icardi ayrıldı mı? Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Arjantin ulusal kanalına söyledikleri gündem oldu. Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi ve eşi Wanda Nara ayrıldı mı? Wanda Nara, Icardi'den boşandı mı? merak edilenleri sizler için derledik.

WANDA NARA VE ICARDI AYRILDI MI?

Arjantin'in ulusal kanalı America TV'de canlı yayına bağlanan Wanda Nara, Arjantinli futbolcu Icardi'den ayrılığını şu sözlerle açıkladı: "Mauro'dan ayrıldım. Kişisel ve sağlık problemleri nedenleriyle bir kez daha denedim ama olmadı."

WANDA NARA VE ICARDI NEDEN AYRILDI?

Wanda Nara Arjantin'in ulusal kanalı America TV'de canlı yayınına bağlandıktan sonra instagram hesabından ayrıldıklarını tekrardan duyurdu. Wanda instagram hesabına "Ayrılmaya karar verdim ama Mauro ile aile olmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aşk varken bin kat daha fazlasını denemek de hata değildi. Hiçbir şeyden pişman değilim, o çifte hayatımın en güzel yıllarını verdim ama bugün yalnız kalmak zorundayım.' diye yazdı.

WANDA NARA VE ICARDI BOŞANDI MI ?

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Icardi'ye eşi Wanda Nara tarafından boşanma davası açıldığı iddia ediliyor.