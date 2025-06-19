VNL Milletler Ligi puan durumu! Filenin Sultanları kaç puan aldı? Türkiye kaçıncı sırada?

Turnuvanın ikinci haftasına girilirken, Filenin Sultanları sergilediği üstün performansla dikkat çekiyor. "Türkiye kaçıncı sırada?" sorusunun cevabı, alınan galibiyet sayısı ve puanlara göre şekillenmeye başladı. İşte 2025 VNL'deki güncel puan durumu ve Filenin Sultanları'nın sıralaması…

FİLENİN SULTANLARI KAÇ PUAN ALDI?

VNL Milletler Ligi puan durumu güncellendiğinde Filenin Sultanları, 13 puanla 3. sırada yer alıyor. Turnuvada hiçbir maç kaybetmeyen Türkiye, Japonya ve İtalya'nın hemen arkasında yer alarak zirve mücadelesini sürdürüyor. Günün erken saatlerinde gerçekleştirilen maçlar sonrası VNL puan tablosu şöyle şekillendi:

Japonya – 14?puan

İtalya – 14?puan

Türkiye – 13?puan

Polonya – 12?puan

Brezilya – 11?puan

TÜRKİYE KAÇINCI SIRADA?

VolleyStation verilerine göre de Türkiye 5 maçta 5 galibiyet alıp 13 puana ulaşarak 3. sırada yer alıyor.

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