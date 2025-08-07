Viking Başakşehir maç özeti ve golleri! (VİDEO) Viking Başakşehir geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti?

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Viking Başakşehir özet ve önemli dakikalar! Konferans Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Viking Başakşehir maçını kaçıran futbolseverler geniş maç özeti ile maçın önemli anlarını seyretmek istiyor. Maç özeti izlemek isteyen futbolseverler Viking Başakşehir maçı özeti izle! araştırması yapıyor. Peki, Viking Başakşehir maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? YouTube Viking Başakşehir Konferans Ligi maç özeti! İşte, Viking Başakşehir özet videosu!

VİKİNG BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ

VİKİNG BAŞAKŞEHİR ÖZET

Viking Başakşehir maç özetini maçın ardından TRT Spor YouTube kanalından izleyebilirsiniz.

VİKİNG BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Viking Başakşehir maçı 3-1'lik Başakşehir üstünlüğüyle sona erdi.

VİKİNG BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANDI?

Viking Başakşehir maçı canlı olarak TRT 1'de yayınlandı.

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem
