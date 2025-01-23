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Victor Osimhen muhabirlere saldırdı mı?

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Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen dün gece (çarşamba gecesi) ortalığı birbirine kattı. Victor Osimhen muhabirlere saldırdı mı?

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Victor Osimhen, eğlence mekanı çıkışında gazetecileri karşısında görünce adeta çıldırdı. Kendisini görüntülemek isteyen muhabirlere çok sert tepki gösteren Osimhen, hem fiziksel hem de sözlü saldırıda bulundu. Victor Osimhen muhabirlere saldırdı mı?

VİCTOR OSİMHEN MUHABİRLERE SALDIRDI MI?

Posta'nın haberine göre; Osimhen, arkadaşları ile gittiği eğlence mekanı çıkışında fotoğrafını çekmek isteyen habercileri görünce çok sinirlendi. Hem fiziksel hem sözlü saldırıda bulunan Osimhen, tehditler yağdırdı ve gazeteci Tolga Bozduman'a saldırıda bulundu.

"ATTIĞI YUMRUK BAŞIMA GELDİ"

Gazeteci Tolga Bozduman yaşananları şöyle anlattı;

"Üç meslektaşım ile kapıda Osimhen'i görüntüledik. Flaşlar patlayınca kıyameti kopardı. Bağırarak üzerime koştu. Fotoğraf makinemi elimden almaya çalıştı ama kaptırmadım. Attığı yumruk başıma geldi. Sağ tarafım hala ağrıyor. Sonrasında küfür etmeye başladı. Ardından da, 'Görüntüleri yok edin, size para vereceğim' teklifinde bulundu. Kabul etmeyince de 'Sizi mahvedeceğim' diye tehdit etti."

Victor Osimhen muhabirlere saldırdı mı?

Victor Osimhen muhabirlere saldırdı mı?

Victor Osimhen muhabirlere saldırdı mı?
Osman DEMİR
Osman DEMİR
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