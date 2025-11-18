VGM BURS SONUÇLARI: VGM burs sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? VGM bursu ne kadar?

Haberler

Güncelleme:
Türkiye'de sosyal destek mekanizmalarının en kapsayıcı örneklerinden biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) bursları, bu yıl da binlerce öğrencinin eğitim yolculuğuna nefes oluyor. Peki, VGM burs sonuçları açıklandı mı? VGM burs sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? VGM bursu ne kadar? VGM burs sonuçları haberimizde!

Türkiye genelinde binlerce öğrencinin yakından takip ettiği Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs sürecinde yeni bir dönem başladı. 21–31 Ekim 2025 tarihleri arasında tamamlanan başvuruların üzerinden tam 18 gün geçti ve üniversite öğrencilerinin merakla beklediği sonuçlara bugün itibarıyla erişim sağlanmaya başlandı. Peki, VGM burs sonuçları nereden ve nasıl öğrenilir? VGM bursu ne kadar? Detaylar...

VGM BURS SONUÇLARI

VGM burs sonuçları, başvuruların tamamlanmasının ardından değerlendirme sürecinin sona ermesiyle birlikte öğrencilerin erişimine açıldı. Bu yıl özellikle başvuru yoğunluğunun artması, sonuçların merakla beklenmesine neden oldu. Vakıflar Genel Müdürlüğü, burs almaya hak kazanan öğrencileri sosyal sorumluluk misyonu kapsamında desteklemeyi sürdürüyor.

Sonuçlar açıklandığında öğrencilerin dikkat etmesi gereken en önemli nokta, bursun ödenmesi için gerekli evrakların eksiksiz şekilde ilgili Vakıflar Bölge Müdürlüğüne teslim edilmesi. Evrak teslim süreçleri, burs ödemelerinin gecikmemesi açısından kritik önem taşıyor.

VGM BURS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Evet. Üniversite öğrencilerinin uzun süredir beklediği VGM burs sonuçları açıklanmaya başladı. Başvuruların tamamlanmasının üzerinden 18 gün geçmiş olması, sonuçların bugün itibarıyla erişilebilir hale gelmesiyle süreci netliğe kavuşturdu.

Sonuçların görülebileceği platform, VGM'nin resmi internet sitesidir. Öğrencilerin sonuç sayfasına T.C. kimlik numaralarıyla giriş yaparak bilgi almaları mümkün.

VGM BURS SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

VGM BURS SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

VGM burs sonuçlarını öğrenmek için öğrencilerin izlemesi gereken adımlar oldukça basittir:

1. Resmi İnternet Sitesine Giriş

Sonuçların tek doğrulanabilir ve güvenilir kaynağı www.vgm.gov.tr adresidir.

Ana sayfada yer alan "Burs İşlemleri" bölümüne tıklanır.

2. T.C. Kimlik Numarası ile Sorgulama

Açılan ekranda öğrenciden T.C. kimlik numarası istenir.

Güvenlik doğrulamasının ardından sonuçlar görüntülenebilir.

3. Evrak Teslim Süreci

Burs almaya hak kazanan öğrencilerin, bağlı bulundukları Vakıflar Bölge Müdürlüğüne aşağıdaki belgeleri teslim etmesi gerekir:

Öğrenci adına açılmış banka hesap numarasını gösteren dekont

Belirtilen diğer zorunlu evraklar

Vakıflar Bölge Müdürlüklerinin iletişim bilgilerine yine VGM'nin resmi sitesinden ulaşılabilir.

VGM BURSU NE KADAR?

2025 yılı için belirlenen VGM burs tutarları, öğrenci seviyesine göre aşağıdaki şekildedir:

Ortaöğrenim Eğitim Yardımı

Aylık 1.250 TL

Yükseköğrenim Bursu

Aylık 3.000 TL

Yabancı Uyruklu Öğrenci Bursu

Aylık 3.000 TL

Bu tutarlar Ocak 2025 itibarıyla geçerli olup yıl boyunca düzenli şekilde ödenir.

BURS ÖDEME SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

VGM bursları, öğrencilerin banka hesaplarına her ayın 10'una kadar yatırılır. Ödemeler, öğrencinin öğrenim gördüğü ilin bağlı olduğu Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilir.

Banka Hesabı Açarken Önemli Detaylar

İkamet edilen ilçede Vakıf Katılım Bankası şubesi varsa hesap açılması önerilir.

Vakıf Katılım şubesi bulunmuyorsa herhangi bir kamu bankası üzerinden de öğrenci adına hesap açılabilir.

Banka dekontunun mutlaka ilgili bölge müdürlüğüne teslim edilmesi gerekir.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
