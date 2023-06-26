Veda Mektubu dizisinin yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. Kanal D'nin yayın akışında Veda Mektubu'nu göremeyen kullanıcılar dizinin neden yayınlanmadığını araştırıyor. Veda Mektubu bitti mi merak konusu oldu. Peki, Veda Mektubu bugün yok mu, neden yok? 26 Haziran Veda Mektubu bitti mi? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...

Başrolünde Rabia Soytürk, Nurgül Yeşilçay ve Selim Bayraktar'ın yer aldığı Veda Mektubu her Pazartesi izleyicisiyle buluşuyor. Kanal D'nin sevilen dizisi Veda Mektubu yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Veda Mektubu'nu bu akşam ekranlarda göremeyen kullanıcılar tarafından dizinin neden yayınlanmadığı araştırılıyor. Veda Mektubu bitti mi merak konusu oldu. Peki, Veda Mektubu bugün yok mu, neden yok? 26 Haziran Veda Mektubu bitti mi? Veda Mektubu yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...

VEDA MEKTUBU KONUSU NEDİR?

Modern ve güçlü bir iş kadını olan Alanur ile geleneklerine sıkıca bağlı, Antakyalı bir iş adamı olan Ziya geçmişte çok büyük bir aşk yaşamıştır. Bu aşka karşı olan aileleri yüzünden, istemeden ayrılmış ve başka hayatlar kurmuşlardır. Annesi Seher'in göz bebeği Mehmet; Ziya'nın ileride işlerini bırakmayı planladığı, büyük oğludur.

Dans tutkunu, hayat dolu Aslı; Alanur'un Fransız lisesi son sınıfta okuyan, geleceğinin her hamlesini özenle tasarladığı 19 yaşındaki küçük kızıdır. Alanur ve Ziya'nın yolları, yıllar sonra Aslı ile Mehmet'in aşkıyla bir kez daha kesişir.

VEDA MEKTUBU BUGÜN YOK MU?

Veda Mektubu dizisi bu akşam Kanal D'nin yayın akışında yer almamaktadır. Bayram haftası sebebiyle ekranlarda yer almayacak Veda Mektubu, gelecek hafta 17.bölümüyle seyircisiyle buluşacak.