Survivor birincilik ödülü ne, Survivor şampiyonu ne kazanacak, kaç TL?

1 Ocak'ta ekrana gelen olan Survivor All Star 2024'ten heyecan devam ediyor. Nefes kesen oyunların oynandığı yarışmada Final oyunu merak ediliyor. Peki, Survivor birincilik ödülü ne, Survivor şampiyonu ne kazanacak, kaç TL?

FİNALİSTLER KİM?

Seda

Ogeday

Nefise

Batuhan

SURVİVOR 2024 FİNAL NERDE YAPILACAK?

Survivor All Star finali 13 Haziran Perşembe günü saat 20.00'de canlı olarak yayınlanacak.

Survivor finali İstanbul Nefes Orman Açık Hava Sahnesi'nde gerçekleşecek.

Acun Ilıcalı finale ilişkin: "Arkadaşlar finale giden yol şöyle ortaya çıkacak; Dokunulmazlık oyununu altınız birden oynuyorsunuz. Kuralların detaylarını Murat anlatacak ama herkes herkesle oynayacak. Bir kişi dokunulmaz olacak. Ada konseyi olmayacak. Ertesi gün bir daha oynayacaksınız. Kalan 5 kişi yine herkes birbiriyle oynayacak, 2.dokunulmaz çıkacak ve kalan 4 kişi düelloya çıkacak. Daha sonra final oyunları başlayacak.

Final oyunları için 5 yarışmacı yine sahneye çıkacak. Birinci oyunun galibi birinci finalist oluyor. İkinci oyunun galibi ikinci finalist. Kalan 3 kişi İstanbul'da canlı yayında düello oynayacak. 5 yarışmacı İstanbul'a gitme hakkına sahip olacak. Final günü 4 yarışmacıyla olacak. 4 yarışmacı İstanbul'da tarihi bir finalde rekabet edecek. Kazanan yılın Survivor'ı olacak." dedi.

SMS oylaması sonucunda Şampiyon belirlenecek

SURVİVOR BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ NE?

Survivor All Star 2024 şampiyonluk ödülü 1 milyon TL olduğu ileri sürüldü. Fakat resmi olarak açıklanmadı.