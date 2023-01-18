Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da lodos uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinden itibaren özellikle sahil kesimlerinde lodosun etkili olduğu görüldü. Bu gelişmenin ardından Vapur seferleri iptal mi? İstanbul'da vapurlar iptal mi edildi, hangi seferler iptal oldu? Vapurlar çalışıyor mu soruları gündeme taşındı.

Vapur seferleri iptal mi? Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da lodos uyarısında bulunmuştu. Sabah saatlerinden itibaren özellikle sahil kesimlerinde lodosun etkili olduğu görüldü.Bu gelişmenin ardından Vapur seferleri iptal mi? İstanbul'da vapurlar iptal mi edildi, hangi seferler iptal oldu? Vapurlar çalışıyor mu soruları gündeme taşındı. İşte detaylar...

VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Meteoroloji'nin dün yaptığı uyarının ardından İstanbul'da sabah saatlerinde şiddetli lodos etkisini gösterdi. Beşiktaş sahilinde yer yer dev dalgaların kıyıya vurduğu görülürken, bazı vapur seferleri de iptal edildi.

BAZI VAPUR SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları AŞ'nin internet sitesinde yer alan duyuruda, Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş, Bostancı-Karaköy-Kabataş, Maltepe-Adalar, Beşiktaş-Adalar, Avcılar-Bostancı, Avcılar-Bakırköy-Yenikapı- Kadıköy ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (ring hattı) seferlerinin hava muhalefeti (lodos) sebebiyle yapılamadığı bildirildi.

İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Bandırma-Yenikapı-Kadıköy 07.45 seferi de olumsuz hava koşulları dolayısıyla gerçekleştirilemedi.

Yapılan duyuru şu şekildedir:

Değerli yolcularımız,

Hava muhalefeti (lodos) sebebiyle aşağıdaki seferlerimiz yapılamamaktadır.

Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş

Bostancı-Karaköy-Kabataş

Maltepe-Adalar

Beşiktaş-Adalar

Avcılar-Bostancı

Avcılar-Bakırköy-Yenikapı-Kadıköy

Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring hattı)

Üsküdar-Aşiyan

Ortaköy-Beşiktaş-Eminönü

Anlayışınız için teşekkür ederiz.