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Vakıfbank maçı hangi kanalda? Vakıfbank - Sports Center Womens Club maçı saat kaçta, ne zaman?

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FIVB Dünya Kadınlar Kulüpler Şampiyonası'nda Sports Center Womens Club ile Vakıfbank karşı karşıya gelecek. Peki, Vakıfbank maçı hangi kanalda? Vakıfbank - Sports Center Womens Club maçı saat kaçta, ne zaman?

Vakıfbank - Sports Center Womens Club maçı voleybolseverler tarafından heyecanla bekleniyor. TVF Sultanlar Ligi'nde oynanacak olan Vakıfbank - Sports Center Womens Club maçına kısa süre kala arama motorlarında Vakıfbank - Sports Center Womens Club maçının ne zaman olduğu ve hangi kanalda olduğu aratılıyor. Peki, Vakıfbank - Sports Center Womens Club maçı ne zaman, saat kaçta? Vakıfbank - Sports Center Womens Club maçı hangi kanalda?

VAKIFBANK MAÇI HANGİ KANALDA?

Vakıfbank ile Sports Center Womens Club arasındaki FIVB Dünya Kadınlar Kulüpler Şampiyonası maçı, 13 Aralık Çarşamba günü saat 09:00'da başlayacak. Bu maçı TRT Spor Yildiz kanalından canlı olarak izleyebilirsiniz. TRT Spor Yildiz, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71, Vodafone TV 72 numaralı kanallar üzerinden Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir. Maç, Hangzhou'da, Hangzhou Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

Emir Ceran
Emir Ceran
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