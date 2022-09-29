Vahiy, Arapça kökenli bir kelime olup dini açıdan tüm topları ilgilendiren sözcükler arasında yer alıyor. Vahiy ne demek, anlamı nedir merak ediliyor. Vahiy nedir ve niçin gönderilmiştir soruları araştırılıyor. Detaylar haberler.com'da. Peki, Vahiy ne demek? Vahyin anlamı nedir diyanet? Vahiy nedir ve niçin gönderilmiştir?

Kuran abdestsiz okunur mu? Abdest almadan Kuran okunur mu? Kuran-ı Kerim'e abdestsiz dokunmak günah mı?

Dini anlamda önemli bir yere sahip olan vahiy ne demek olduğu insanlar tarafından merak ediliyor. Vahyin anlamı nedir, ne demek gündeme geliyor. Vahiy nedir ve niçin gönderilmiştir sorularına yanıt aranıyor. Detaylar haberler.com'da. Vahiy ne demek? Vahyin anlamı nedir diyanet? Vahiy nedir ve niçin gönderilmiştir? Detaylar haberimizdedir…

VAHİY NE DEMEK?

Vahiy, İslamî terminolojide buyruk veya düşüncelerin Allah tarafından peygamberlere bildirilmesine veya bu bildirinin kendisine denir. İslamî inanışta vahiy peygamberlere gelir ve sadece Cebrail aracılığıyla iner.

Vahiy ile gelen her türlü söz Allah'ın sözüdür. İçinde vahiylerin toplandığı kitapların (kutsal kitaplar) Allah'a ait olduklarına inanılır. Müslümanlar, Kur'an dışındaki kutsal kitapların muharref, aslının kaybolup yeniden insan eliyle yazılmış olduğunu iddia ederler.

VAHİY NEDİR VE NİÇİN GÖNDERİLMİŞTİR?

İslamî anlayışta Allah'ın insanlara peygamberleri vasıtası ile vahiy göndermesinin birtakım nedenleri bulunmakta olup bunların en önemlisi Allah'ın insanları uyarmak istemesidir. Müslümanlar Allah'ın, Kur'an'ı bir öğüt olarak ve anlaşılması için indirdiğine inanır. Özet olarak vahiy, insanlığa tek ve gerçek inanç esasları, iyi, doğru ve güzel olanı öğretmek için gönderilmiştir.

İslam dışı kaynaklarda kutsal kitapların kaynağı "esin" kavramıyla ifade edilir. Esin, İslamî terminolojideki ilham karşılığı olarak değerlendirilebilir. "İlahî esin" ile yazılan kutsal kitabın İslamî anlayıştan farklı olarak tanrı sözleri yanında askerî ve politik önderlerin söz ve emirlerinin, çobanlar, krallar, esirler ve sâkîler tarafından yazılmış olan tarih, soyağaçları, kanunlar, şiirler, ilahiler ve kehanetlerin bulunduğu, yazılanların yazıldığı döneme ait insanların anlayış ve kavrayışıyla ilgili özellikler taşıdığı vurgulanır.

İSLAM'DA VAHYİN ÇEŞİTLERİ

Ehl-i Sünnet'e göre vahyin iki çeşidi vardır: