Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS), akaryakıt piyasasında rekabet eşitliğini sağlamak ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hayata geçirilmiş bir uygulamadır. Peki, UTTS ertelendi mi 2025?

UTTS NEDİR?

UTTS, taşıtların akaryakıt alım süreçlerini dijitalleştirerek, her aracın yakıt tüketiminin izlenmesini ve kontrol edilmesini sağlar. Bu sistem sayesinde, akaryakıt alımı sırasında aracın plaka bilgileri otomatik olarak kaydedilir ve olası usulsüzlüklerin önüne geçilir.

UTTS'NİN ZORUNLU UYGULAMA TARİHİ VE KAPSAMI

Başlangıçta, UTTS'ye geçiş için son tarih 31 Aralık 2024 olarak belirlenmişti. Ancak, yaşanan yoğunluk ve teknik gereklilikler göz önünde bulundurularak, bu süre uzatıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, sisteme kayıt ve gerekli donanımların takılması için son tarih 31 Ocak 2025'e ertelendi. Bu tarihe kadar www.utts.gov.tr adresinden başvuru ve kayıt işlemlerini tamamlayan taşıt sahipleri, en geç 30 Nisan 2025'e kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) montajını yaptırarak sistemi kullanmaya başlayabilirler.

UTTS'NİN KAPSAMI VE ZORUNLULUKLAR

UTTS, özellikle ticari araçlar ve akaryakıt istasyonları için zorunlu bir uygulamadır. Kiralama yoluyla edinilen veya işletmeye dahil olan ve işte kullanılan taşıtlar, trafiğe ilk defa kaydedilen sıfır kilometre bireysel taşıtlar ve akaryakıt dağıtım şirketlerine ait taşıt tanıma sistemlerini kullanan bireysel taşıtlar, sisteme dahil edilmelidir.

UTTS'YE NASIL KAYIT OLUNUR?

Taşıt sahipleri, UTTS'ye kaydolmak için www.utts.gov.tr adresine giriş yaparak gerekli bilgileri sisteme girmeli ve ödeme işlemlerini tamamlamalıdır. Bu işlemlerin ardından, taşıt sahibine kısa mesaj yoluyla TTB montaj kodu iletilir. Ardından, yetkilendirilmiş montaj servislerine başvurarak

UTTS'NİN AVANTAJLARI

UTTS, yakıt alım süreçlerini şeffaflaştırarak vergi kayıplarının önüne geçmeyi hedefler. Ayrıca, taşıtların yakıt tüketimi ve dolum geçmişi gibi verilerin dijital ortamda izlenmesini sağlayarak, filo yönetimi ve maliyet kontrolü açısından da avantajlar sunar.

SONUÇ

UTTS'ye geçiş süreci, yapılan son düzenlemelerle birlikte 31 Ocak 2025'e kadar uzatılmıştır. Taşıt sahiplerinin bu tarihe kadar sisteme kayıt işlemlerini tamamlamaları ve en geç 30 Nisan 2025'e kadar TTB montajını yaptırmaları gerekmektedir. Sistemin getirdiği yenilikler ve avantajlar göz önünde bulundurulduğunda, UTTS'nin akaryakıt sektöründe önemli bir dönüşüm sağlayacağı öngörülmektedir.