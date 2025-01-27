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UTTS başvuru nasıl yapılır, son tarih ne zaman? UTTS nedir, montaj ücreti ne kadar?

UTTS başvuru nasıl yapılır, son tarih ne zaman? UTTS nedir, montaj ücreti ne kadar?
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Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, akaryakıt piyasasında rekabet eşitliği ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele etmek amacıyla kurulan UTTS uygulamasında bazı düzenlemelere gitti. UTTS başvuru nasıl yapılır, son tarih ne zaman? Uygulama kapsamında, taşıt sahipleri ve akaryakıt istasyonu işletmecilerine sisteme kayıt olma ve gerekli donanımları taşıtlarına ve istasyonlarına taktırma zorunluluğu getirildi. Peki, UTTS montaj ücreti ne kadar?

UTTS nedir ve UTTS başvuru nasıl yapılır soruları araştırılıyor. Daha önce 31 Aralık 2024 olarak belirlenen son başvuru tarihi, yoğun talep nedeniyle uzatıldı. UTTS başvuru tarihi son gün ne zaman, kimleri kapsar? Detaylar haberimizdedir…

UTTS BAŞVURU NASIL YAPILIR?

1- Kayıt ve Hesap Onayı

Yakıt harcamalarını gider olarak göstermek isteyen taşıt sahipleri, utts.gov.tr adresine giriş yaparak "Kayıt Yap - Taşıt Sahibi Mükellef İşlemleri" sekmesinden bilgilerini doldurur. Bu işlem, taşıt sahibinin yetkilendirdiği bir kişi tarafından gerçekleştirilir.

2- Araç Ekleme

Vergi levhasının yüklenmesinin ardından, "Taşıt Ekle" menüsüne girilir ve sisteme kaydedilecek araçların bilgileri eksiksiz doldurulur. Her bir aracın ruhsatı sisteme yüklenerek araç ekleme işlemi tamamlanır.

3- TTB Siparişi

Sisteme kaydedilen araçlar için TTB montajı yapılması gereklidir. Bunun için "Siparişlerim" menüsünden ilgili araçlar seçilir. Eğer montaja götürecek kişi, sürücüyle aynı değilse, montaj işlemini gerçekleştirecek kişinin bilgileri sisteme eklenir.

4- Ödeme İşlemi

Ödeme aşamasında Havale/EFT ya da kredi kartı yöntemlerinden biri seçilir. Havale/EFT yöntemi tercih edildiğinde, açıklama kısmına sipariş numarası yazılması gerekir. Ödeme Darphane tarafından onaylandıktan sonra, taşıt sahibine montaj için gerekli taşıt montaj kodu iletilir.

5- Montaj İşlemi

Taşıt sahibi, utts.gov.tr üzerinden kendisine uygun bir Yetkilendirilmiş Taşıt Montaj Noktası seçer. Montaj noktasına gittiğinde, montaj kodunu göstererek işlemi gerçekleştirir. Bu işlem sırasında ek bir ücret talep edilmez.

UTTS başvuru nasıl yapılır, son tarih ne zaman? UTTS nedir, montaj ücreti ne kadar?

UTTS BAŞVURU SON TARİHİ NE ZAMAN?

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçişte yaşanan yoğunluk nedeniyle, vergi mükelleflerinin mağduriyet yaşamaması adına sisteme kayıt süresi 31 Ocak 2025'e uzatıldı. Ancak, 31 Aralık 2024 tarihine kadar kayıt yaptıranlar, donanım fiyatlarında yıl sonunda gerçekleşecek zamdan etkilenmeyecek.

UTTS başvuru nasıl yapılır, son tarih ne zaman? UTTS nedir, montaj ücreti ne kadar?

UTTS ZORUNLU MU?

Aşağıdaki taşıt gruplarının sahibi olan mükelleflerin, taşıtlarını belirtilen tarihlere kadar UTTS'ye kaydettirmesi zorunludur:

Kiralama yoluyla edinilen veya işletmede kullanılan taşıtlar: En geç 31 Aralık 2024 tarihine kadar kayıt işlemi yapılmalıdır.

Trafiğe ilk kez kaydedilen sıfır kilometre bireysel taşıtlar: 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren, kayıt ve tescil işlemini takip eden bir ay içinde kayıt edilmelidir.

Akaryakıt dağıtım şirketlerine ait taşıt tanıma sistemlerini kullanan bireysel taşıtlar: 30 Haziran 2025 tarihine kadar sisteme kayıt yaptırılmalıdır.

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