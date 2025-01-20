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Ünal Karaman İYİ Parti'den neden istifa etti? Ünal Karaman kaç yaşında, nereli?

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Ünal Karaman, 2023 yılında İYİ Parti'den siyasete adım attı. 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti Konya milletvekili olarak seçildi. Siyasi kariyerinde Konya'nın sorunlarına çözüm üretme hedefiyle çalışmalar yürüten Karaman, 20 Ocak 2025 tarihinde İYİ Parti'den istifa ettiğini duyurdu.

Ünal Karaman, futbolculuk kariyerinde gösterdiği başarıları, teknik direktörlük ve siyasette de sürdürmüştür. Hem Türk futbolu hem de siyaseti için önemli bir figür olan Karaman, özellikle Trabzon spor'daki efsanevi dönemiyle hafızalarda yer edinmiştir. Peki, Ünal Karaman İYİ Parti'den neden istifa etti? Ünal Karaman kimdir? Ünal Karaman kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde...

ÜNAL KARAMAN KİMDİR?

Ünal Karaman, Türk futbolunun önemli isimlerinden biri olarak hem spor hem de siyaset sahnesinde dikkat çekmiştir. 29 Haziran 1966 tarihinde Konya'da doğan Ünal Karaman, futbolculuk kariyerinin ardından teknik direktörlük ve son olarak milletvekilliği görevlerinde bulunmuştur. TBMM 28. dönem Konya milletvekili olarak görev yapan Ünal Karaman, 20 Ocak 2025 tarihinde partisinden istifa ettiğini açıklamıştır.

Futbolculuk kariyerinde Türk millî takımının orta sahasında başarılı bir performans sergileyen Karaman, teknik direktörlük kariyerinde ise Trabzonspor ve Çaykur Rizespor gibi önemli takımları çalıştırmıştır. Siyasi kariyerinde de etkin bir rol üstlenen Karaman, İYİ Parti'den Konya milletvekili olarak seçilmişti.

ÜNAL KARAMAN İYİ PARTİ'DEN NEDEN İSTİFA ETTİ?

Konya Milletvekili Ünal Karaman, İYİ Parti'den istifa ettiğini bildirdi. Karaman, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "millete daha iyi hizmet etme iradesinin bir gereği olarak" parti üyeliğinden ayrılma kararı aldığını duyurdu.

Ünal Karaman, "Bana inanan vefalı yürekler çok iyi bilirler ki onların güvenini hiçbir zaman boşa çıkarmayacağım. Dün olduğu gibi yarın da onların inancını kendi inancım sayacak, Ata'mızın emrine sadık kalarak, Türk istiklalini ve Türk Cumhuriyeti'ni muhafaza ve müdafaa etmek için var gücümle çalışmaya devam edeceğim." ifadelerini kullandı.

Ünal Karaman İYİ Parti'den neden istifa etti? Ünal Karaman kaç yaşında, nereli?
Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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