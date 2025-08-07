Ümit Aktan kimdir? Ümit Aktan kaç yaşında, nereli?

Ümit Aktan kimdir? Ümit Aktan kaç yaşında, nereli?
Ümit Aktan kimdir sorusu, Türk spor medyasının unutulmaz isimlerinden biri olarak anılan bu değerli ismin hayatı merak edilirken gündeme geliyor. Sporseverlerin yakından tanıdığı Ümit Aktan, anlatımı ve sunum tarzıyla hafızalara kazınmıştı. Peki, Ümit Aktan kaç yaşında vefat etti, aslen nereli?

Ümit Aktan kimdir? Ümit Aktan, Türkiye'de spor spikerliği ve televizyonculuğun duayen isimlerinden biri olarak biliniyordu. Ümit Aktan kimdir, kaç yaşında ve nereli gibi sorular, vefat haberinin ardından sıkça araştırılıyor. İşte, Ümit Aktan'ın hayatı ve kariyerine dair detaylar…

ÜMİT AKTAN KİMDİR?

Ümit Aktan, 21 Ocak 1949 tarihinde Aydın'ın Nazilli ilçesinde dünyaya geldi. Gençlik yıllarında futbola ilgi duyan Aktan, Galatasaray altyapısında forma giydi. Ancak yaşadığı sakatlık nedeniyle profesyonel futbol kariyerine veda ederek medya alanına yöneldi.

1972 yılında TRT'de spor spikeri olarak göreve başlayan Ümit Aktan, kısa sürede ses tonu ve anlatım tarzıyla dikkat çekti. 1975'te Türkiye Spor Yazarları Derneği'ne (TSYD) kabul edilen Aktan, Son Havadis ve Yeni Asır gibi gazetelerde spor yazarlığı ve servis müdürlüğü yaptı.

Ümit Aktan kimdir sorusunun cevabını şekillendiren en önemli dönüm noktalarından biri de, 1993 yılında TGRT'nin kurucuları arasında yer almasıdır. Bu dönemde hem maç anlatımları gerçekleştirdi hem de spor programlarında sunuculuk yaptı. Ayrıca Kanal 6 ve Kanal A'da "Haydi Maça" programlarını sundu, TGRT Haber'de uzun yıllar boyunca "Futbol Gecesi" programının yorumcusu oldu.

ÜMİT AKTAN ÖLDÜ MÜ?

Ümit Aktan, 7 Ağustos 2025 tarihinde 76 yaşında hayata veda etti. Türk spor basınının efsane isimlerinden biri olan Aktan, yıllar boyunca sporseverlerin gönlünde yer etmişti.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
