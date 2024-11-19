Uluslar Ligi A ligi nedir, A Ligi'ne çıkınca ne oluyor?

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 6. ve son maçında yarın Karadağ'a konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, sakatlığı nedeniyle yarınki maçta forma giyemeyeceğini ancak milli takımın A Ligi'ne çıkacağına inandığını söyledi. Uluslar Ligi A ligi nedir, A Ligi'ne çıkınca ne oluyor?

ULUSLAR LİGİ A LİGİ NEDİR, A LİGİ'NE ÇIKINCA NE OLUYOR?

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nin son haftasında Karadağ'a konuk olacak. Galler ise İzlanda'yı konuk edecek. A Milli Futbol Takımı, grupta hiçbir iddiası kalmayan Karadağ'ı son maçta mağlup etmesi durumunda doğrudan A Ligi'ne yükselecek. Ay-yıldızlılar, Karadağ ile berabere kalması durumunda gözler Galler'e çevrilecek. Galler'in İzlanda karşısında bir galibiyet alması durumunda genel averaj grup liderini belirleyecek. A Milli Futbol Takımı'nın Karadağ'a mağlup olması ve Galler'in de İzlanda'yı mağlup etmesi halinde grup liderliğini kaybedecek.

2024/25 UEFA Uluslar Ligi'nde hangi takımlar karşılaşıyor?

A Ligi

Grup A1 : Hırvatistan, Portekiz, Polonya, İskoçya

Grup A2 : İtalya, Belçika, Fransa, İsrail

Grup A3 : Hollanda, Macaristan, Almanya, Bosna-Hersek

Grup A4 : İspanya, Danimarka, İsviçre, Sırbistan

B Ligi

Grup B1 : Çekya, Ukrayna, Arnavutluk, Gürcistan

Grup B2 : İngiltere, Finlandiya, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan

Grup B3 : Avusturya, Norveç, Slovenya, Kazakistan

Grup B4 : Galler, İzlanda, Karadağ, Türkiye

C Ligi

Grup C1 : İsveç, Azerbaycan, Slovakya, Estonya

Grup C2 : Romanya, Kosova, Kıbrıs, Litvanya*

Grup C3 : Lüksemburg, Bulgaristan, Kuzey İrlanda, Belarus

Grup C4 : Ermenistan, Faroe Adaları, Kuzey Makedonya, Letonya

D Ligi

D1 Grubu : Cebelitarık*, San Marino, Lihtenştayn

D2 Grubu : Moldova, Malta, Andorra

2024/25 UEFA Uluslar Ligi Finalleri nasıl işleyecek?

Yarı finaller 4 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Perşembe 2025 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Kazananlar 8 Haziran Pazar günü finale yükselecek, yenilen iki yarı finalist ise aynı günün erken saatlerinde üçüncülük maçına çıkacak.

UEFA Uluslar Ligi, anlamsız hazırlık maçlarını en aza indirmek ve uluslara aynı sıralamadaki takımlarla rekabetçi karşılaşmalar yapma imkânı sağlamak amacıyla tasarlandı.

Tüm Avrupa federasyonlarından takımlar, yükselme ve düşme içeren bir lig yapısında yarışıyor. Turnuvanın ilk edisyonunda A Ligi'nde 12 takım, B Ligi'nde 12 takım, C Ligi'nde 14 takım ve D Ligi'nde 16 takıma ayrılmışlardı.

Yukarıda belirtildiği gibi, 2024/25 sezonunda A, B ve C Liglerinde 16 takım, D Liginde ise 6 takım yer alıyor.