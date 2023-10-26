Ülke Puanı Sıralaması GÜNCEL (2023) UEFA ülkeler sıralaması açıklandı mı, Türkiye kaçıncı sırada?

Ülke puanı sıralaması güncel sıralama belli oldu. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının başlamasının ardından temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa sahnesinde boy göstermeye başladı. Son skorların ardından güncel ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada merak edildi. Ülke puanı Türkiye kaç puanda, kaçıncı? Ülke puanı sıralaması güncel haliyle haberimizde. İşte, Ülke puanı sıralaması! UEFA ülke puanı sıralaması 2023 hali!

UEFA ülke puanı sıralaması! Ülke puanı sıralaması güncel sıralama belli oldu. Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının başlamasının ardından temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş Avrupa sahnesinde boy göstermeye başladı. Son skorların ardından güncel ülke puanı sıralamasında Türkiye kaçıncı sırada merak edildi. Ülke puanı Türkiye kaç puanda, kaçıncı? Ülke puanı sıralaması güncel haliyle haberimizde. İşte, Ülke puanı sıralaması! UEFA ülke puanı sıralaması 2023 hali haberimizde!

UEFA ÜLKELER SIRALAMASI

İngiltere: 92,428 İspanya: 79,364 İtalya: 75,141 Almanya: 72,767 Hollanda: 57,100 Fransa: 55,331 Portekiz: 49,649 Belçika: 40,400 TÜRKİYE: 34,850 İskoçya: 32,450 Avusturya: 30,800

TÜRKİYE ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA KAÇINCI?

Türkiye 34,850 puan ile UEFA güncel ülke puanı sıralamasında 9. sırada yer almaktadır.

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında (AL ve KL eleme aşaması play-off hariç);

Galibiyet: 2 puan

Beraberlik: 1 puan.

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)