Ülke puanı sıralaması 2025-2026! GÜNCEL UEFA ülkeler sıralaması

UEFA ülke puanı sıralaması! Temsilcilerimizin son maçlarının ardından Türkiye'nin ülke puanı sıralaması netleşti Peki, UEFA ülke puanı sıralaması güncel puanlara göre Türkiye kaçıncı sırada? İşte, Ülke puanı sıralaması haberimizde...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2026

1 - İngiltere: 94,839

2 - İtalya: 84,374

3 - İspanya: 78,703

4 - Almanya: 74,545

5 - Fransa: 67,748

6 - Hollanda: 60,950

7 - Portekiz: 55,166

8 - Belçika: 52,950

9 - Türkiye: 43,100

10 - Çekya: 39,800

11 - Yunanistan: 36,212

12 - Norveç: 34,487

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇINCI?

Türkiye UEFA ülkeler sıralamasında son maçların ardından 43.100 puan ile 9. sırada yer almaktadır. Türkiye ile 8. sırada bulunan Belçika arasında 9.850 puan, 10. sırada bulunan Çekya ile arasında 3.300 puan bulunmaktadırç

ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIYOR?

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan

Gruplar ve sonrasında (AL ve KL eleme aşaması play-off hariç);

Galibiyet: 2 puan

Beraberlik: 1 puan

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)