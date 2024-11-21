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UEFA Uluslar Ligi kura çekimi hangi kanalda?

UEFA Uluslar Ligi kura çekimi hangi kanalda?
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Uluslar Ligi B Ligi 4. Grup'ta son maçında Karadağ karşısında kaybeden ay-yıldızlılar, grup birinciliğini Galler'e kaptırdı. Uluslar B Ligi'nde grubunu lider tamamlayan takımlar doğrudan adını A Ligi'ne yazdırdı. Peki, UEFA Uluslar Ligi kura çekimi hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımı, Mart 2025'te oynanacak play-off maçlarında A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek. Play-off için kura çekimi UEFA tarafından İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek. UEFA Uluslar Ligi kura çekimi hangi kanalda?

HANGİ TAKIMLAR PLAY-OFF OYNAYACAK?

A Ligi üçüncüleri İskoçya, Belçika, Macaristan ve Sırbistan ile B Ligi ikincileri Ukrayna, Yunanistan, Avusturya ve Türkiye, play-off maçlarında karşı karşıya gelecek. Eşleşmelerin kazananlar, yoluna A Ligi'nde devam edecek.

B Ligi'nde üçüncü olan Gürcistan, İrlanda, Slovenya ve İzlanda ile C Ligi'nde ikinci sırayı alan Slovakya, Kosova, Bulgaristan ve Ermenistan, play-off'larda karşılaşacak. Tur atlayan takımlar, B Ligi'nde mücadele verecek.

C Ligi'nde en iyi dördüncüler kontenjanından Letonya ve Lüksemburg ile D Ligi ikincileri Cebelitarık ve Malta play-off oynayacak. Kazanan takımlar C Ligi'nde yer alacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Uluslar Ligi'nde play-off maçları ve çeyrek final eşleşmeleri kura çekimiyle birlikte belli olacak. 22 Kasım Cuma günü yapılan kura çekimi saat 14.00'da başlayacak. Kura çekiminin canlı yayınlanacağı kanal henüz belli olmadı. Uluslar Ligi kura çekimi UEFA TV üzerinden canlı olarak yayınlanıyor.

PLAY-OFF MAÇLARI NE ZAMAN?

B Ligi'nde 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımı, Galler'in gerisinde kalarak grubunu 2. sırada tamamladı.

Milliler, 22 Kasım'da gerçekleştirilecek kura çekimiyle A Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada tamamlayan İskoçya, Belçika, Macaristan ya da Sırbistan'la A Ligi'ne yükselme mücadelesi verecek. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakalar mart ayında yapılacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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