UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI NEDİR? Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor?
Galatasaray'ın Sparta Prag'a elenmesiyle birlikte ülkemizin UEFA ülke puanı sıralamasındaki son durumu da belli oldu. Türkiye, 37.600 puanla 9. sıradaki yerini korudu. UEFA'nın düzenlediği ülke puanı sıralaması, ülkelerin futbol başarılarını gösterir. Türkiye'nin bu sıralamada kaçıncı sırada olduğu merak konusu. Detaylı bilgi için haberin devamını okuyun!
Türkiye'nin UEFA ülke puanı klasmanında Galatasaray'ın Sparta Prag'a elenmesiyle birlikte sıralamadaki son durumu belli oldu. Türkiye'nin bu sıralamada kaçıncı sırada olduğu merak ediliyor. Futbol severler Türkiye futbol sıralamasını araştırıyor. Dün oynanan Sparta Prag - Galatasaray maçı sonrasında Türkiye'nin kaçıncı sırada yer aldığı ve ülke puanı merak ediliyor. Peki, UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI NEDİR? Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? Detaylar haberimizde...
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI NEDİR?
UEFA Ülke puanı sıralaması, Futbol kulüpleri ve milli takımlar için hazırlanmaktadır. Sıralamalar UEFA organizasyonlarındaki başarıları ve performansları dikkate alınarak oluşturuluyor. UEFA Ülke puanı sıralaması, ülkenin Avrupa'ya göndereceği takım sayısı belirlenirken kullanılmaktadır. Ülke puanı sıralamasında sadece galibiyet durumlarında değil beraberlik durumunda da puan kazanılır.
İşte UEFA ülke puanında son durum;
1-İNGİLTERE 100.803
2-İSPANYA 86.489
3-İTALYA 84.426
4-ALMANYA 81.338
5-FRANSA 62.831
6-HOLLANDA 60.500
7-PORTEKİZ 54.149
8-BELÇİKA 46.400
9- TÜRKİYE 37.600
10- İSKOÇYA 35.850
11- ÇEKYA 34.550
12- AVUSTURYA 32.000
13- İSVİÇRE 31.975
14- DANİMARKA 31.450
15-NORVEÇ 30.625
16-İSRAİL 30.375
17- YUNANİSTAN 28.325
18-UKRAYNA 28.000
19-SIRBİSTAN 27.775
20- POLONYA 25.375