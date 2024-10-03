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UEFA ülke puanı sıralaması 3 Ekim Perşembe (GÜNCEL SIRALAMA)!

UEFA ülke puanı sıralaması 3 Ekim Perşembe (GÜNCEL SIRALAMA)!
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Temsilcilerimiz Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Başakşehir bu sezon UEFA Avrupa ligi ve Konferans Ligi'nde mücadele edecek. İşte takımlarımızın son maçlarının ardından güncel UEFA ülke puanı sıralaması haberimizde! İşte, UEFA ülke puanı sıralaması 3 Ekim Perşembe!

Uefa Ülke Puanı Sıralaması güncel belli oldu.3 EkimPerşembe UEFA ülke puanı sıralaması açıklandı. Türkiye'nin ülke puanı sıralaması da netleşti Peki, UEFA ülke puanı sıralaması güncel puanlara göre Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI GÜNCEL

1 - İngiltere: 88,303

2 - İtalya: 77,231

3 - İspanya: 71,989

4 - Almanya: 69,785

5 - Fransa: 57.665

6 - Hollanda: 54.433

7 - Portekiz: 50,416

8 - Belçika: 44,200

9 - Çekya: 38,850

10 - Türkiye: 36,900

11 - Norveç: 32,000

12 - Avusturya: 30,625

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA TÜRKİYE KAÇ PUANDA, KAÇINCI SIRADA?

UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye36,900 puanla 10. sırada yer almaktadır.

UEFA ülke puanı sıralaması 3 Ekim Perşembe (GÜNCEL SIRALAMA)!

ÜLKE PUANI NASIL HESAPLANIR?

İngiltere Lig Kupasını kazanan birer takım UEFA Konferans Ligi'ne katılmaktadır.

Liechtenstein Futbol Federasyonu bir lig organize etmemiştir. Sadece Lihtenştayn takımlarının oynadığı Lihtenştayn Kupası'nı kazanan takım UEFA Konferans Ligi'ne katılır.

Bir önceki sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi şampiyonları doğrudan Şampiyonlar Ligi lig aşamasına katılır. Eğer iki şampiyondan biri veya ikisi kendi ülkesinde doğrudan grup aşamasına katılma hakkı elde ederse eleme oynayan takımlardan en iyi takım katsayısına sahip 1 veya 2 takım de direkt lig aşamasına katılır.

Bir önceki sezonun UEFA Konferans Ligi şampiyonu UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına katılır. Eğer şampiyon kendi lig sıralamasına göre UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına veya UEFA Şampiyonlar Ligine katılmışsa yerine eleme oynayacak tüm takımlardan en yüksek kulüp katsayısı olan takım katılır.

2021-22 sezonundan itibaren yapılan düzenlemeyle UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Ligi veya UEFA Avrupa Konferans Liginden ve UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından önce elenen tüm takımlar yoluna UEFA Avrupa Konferans Liginden devam etmektedir.

2024-25 sezonundan başlamak üzere bir önceki sezonun en yüksek katsayısına sahip 2 ülkeden birer takım daha doğrudan Şampiyonlar Ligi grup aşamasına katılır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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