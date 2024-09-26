UEFA Ülke puanı sıralaması! (26 Eylül 2024)
UEFA ülke puanı sıralaması güncel belli oldu. 26 Eylül 2024 Perşembe UEFA ülke puanı sıralaması açıklandı. Türkiye'nin ülke puanı sıralaması da netleşti Peki, UEFA ülke puanı sıralaması güncel puanlara göre Türkiye kaçıncı sırada? İşte, Ülke puanı sıralaması...
UEFA ülke puanı sıralaması! 26 Eylül 2024 Perşembe UEFA ülke puanı sıralaması açıklandı. Türkiye'nin ülke puanı sıralaması da netleşti Peki, UEFA ülke puanı sıralaması güncel puanlara göre Türkiye kaçıncı sırada? İşte, Ülke puanı sıralaması...
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
1 - İngiltere: 90,303
2 - İtalya: 80,106
3 - İspanya: 74,989
4 - Almanya: 72,785
5 - Fransa: 60,093
6 - Hollanda: 55,400
7 - Portekiz: 51,416
8 - Belçika: 45,000
9 - Çekya: 39,650
10 - Türkiye: 36,500
11 - Norveç: 32,000
12 - Avusturya: 31,000
Ülke Katsayısı hesaplama metodu
Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:
Elemelerde;
Galibiyet: 1 puan
Beraberlik: 0,5 puan.
Gruplar ve sonrasında (AL ve KL eleme aşaması play-off hariç);
Galibiyet: 2 puan
Beraberlik: 1 puan.
Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)