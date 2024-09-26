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UEFA Ülke puanı sıralaması! (26 Eylül 2024)

UEFA Ülke puanı sıralaması! (26 Eylül 2024)
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UEFA ülke puanı sıralaması güncel belli oldu. 26 Eylül 2024 Perşembe UEFA ülke puanı sıralaması açıklandı. Türkiye'nin ülke puanı sıralaması da netleşti Peki, UEFA ülke puanı sıralaması güncel puanlara göre Türkiye kaçıncı sırada? İşte, Ülke puanı sıralaması...

UEFA ülke puanı sıralaması! 26 Eylül 2024 Perşembe UEFA ülke puanı sıralaması açıklandı. Türkiye'nin ülke puanı sıralaması da netleşti Peki, UEFA ülke puanı sıralaması güncel puanlara göre Türkiye kaçıncı sırada? İşte, Ülke puanı sıralaması...

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI

1 - İngiltere: 90,303

2 - İtalya: 80,106

3 - İspanya: 74,989

4 - Almanya: 72,785

5 - Fransa: 60,093

6 - Hollanda: 55,400

7 - Portekiz: 51,416

8 - Belçika: 45,000

9 - Çekya: 39,650

10 - Türkiye: 36,500

11 - Norveç: 32,000

12 - Avusturya: 31,000

Ülke Katsayısı hesaplama metodu

Bir ülkeden o sezon UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'ne katılan tüm takımların aldığı puanlar toplanır ve katılan toplam takım sayısına bölünür. Bu puanlama ülke takımları için şu şekildedir:

Elemelerde;

Galibiyet: 1 puan

Beraberlik: 0,5 puan.

Gruplar ve sonrasında (AL ve KL eleme aşaması play-off hariç);

Galibiyet: 2 puan

Beraberlik: 1 puan.

Not: Penaltı atışlarıyla tur geçmek puanı etkilemez. (120 dakika sonucu dikkate alınır)

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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