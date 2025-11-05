UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19, Ajax U19'a farklı kaybetti

UEFA Gençlik Ligi 4. hafta maçında Ajax U19 ile Galatasaray U19 karşı karşıya geldi. Hollanda'da oynanan maçı ev sahibi ekip Ajax, 7-2'lik skorla kazandı.

GALATASARAY FARKLI KAYBETİ

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 39, 56 ve 70. dakikada Emre Ünüvar, 28. dakikada Damian van der Vaart, 43. dakikada Aaron Bouwman, 52. dakikada Pharell Nash ve 87. dakikada Sean Steur kaydetti. Galatasaray'ın golleri 55. dakikada Yusuf Dağhan Kahraman ve 73. dakikada Çağrı Hakan Balta'dan geldi. Ajax, 87. dakikada Hasan Talha Ayyıldız ile penaltı kaçırdı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Ajax U19 takımı, puanını 7'ye yükseltti. Temsilcimiz Galatasaray U19 ise 3 puanda kaldı.