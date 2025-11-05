Haberler

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19, Ajax U19'a farklı kaybetti

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19, Ajax U19'a farklı kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

UEFA Gençlik Ligi 4. hafta maçında Galatasaray U19, Ajax U19'a deplasmanda 7-2 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Sarı-kırmızılılar, 3 puanda kaldı.

  • UEFA Gençlik Ligi 4. hafta maçında Ajax U19, Galatasaray U19'u 7-2 yendi.
  • Ajax U19, maç sonunda puanını 7'ye yükseltti.
  • Galatasaray U19, maç sonunda 3 puanda kaldı.

UEFA Gençlik Ligi 4. hafta maçında Ajax U19 ile Galatasaray U19 karşı karşıya geldi. Hollanda'da oynanan maçı ev sahibi ekip Ajax, 7-2'lik skorla kazandı.

GALATASARAY FARKLI KAYBETİ

Ajax'a galibiyeti getiren golleri 39, 56 ve 70. dakikada Emre Ünüvar, 28. dakikada Damian van der Vaart, 43. dakikada Aaron Bouwman, 52. dakikada Pharell Nash ve 87. dakikada Sean Steur kaydetti. Galatasaray'ın golleri 55. dakikada Yusuf Dağhan Kahraman ve 73. dakikada Çağrı Hakan Balta'dan geldi. Ajax, 87. dakikada Hasan Talha Ayyıldız ile penaltı kaçırdı.

PUAN DURUMU

Bu sonuçla birlikte Ajax U19 takımı, puanını 7'ye yükseltti. Temsilcimiz Galatasaray U19 ise 3 puanda kaldı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Ordu'da taş ocağında göçük: 2 işçi enkaz altında

Ordu'da taş ocağında göçük! Enkaz altında kalanlar var
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıEmir Güler:

Alt yapıların önemi!!!!!

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYargic:

Kaleci 19 yaş altımı.? 40 yas gibi duruyor.

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Terörsüz Türkiye Komisyonu toplantısı ertelendi

Gözlerin çevrildiği süreç komisyonu toplantısı ertelendi
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
Demirtaş'tan yeni mesaj: Milletvekilleri riskleri göze alarak İmralı'ya gitmelidir

Demirtaş'tan yeni mesaj var! Cezaevi çıkışında okudular
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Avcılar'da kümes yangını: 50 hayvan öldü

Sokaktaki yangın onlarca hayvanı telef etti
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.