UEFA Avrupa Ligi kura çekimi CANLI izle! UEFA kura çekimi hangi kanalda? Fenerbahçe ve Samsunspor'un rakipleri belli oluyor!

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi CANLI izle bağlantısı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe ve Samsunspor'un yer aldığı kura çekimi, UEFA'nın resmi platformlarında canlı olarak izlenebilecek. Bugün gerçekleştirilecek olan kura çekimi ile birlikte UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonunun grup eşleşmeleri netleşecek. UEFA kura çekimi CANLI izlemek isteyenler için tüm detayları bu haberde derledik. İşte Fenerbahçe ve Samsunspor'un rakiplerinin belli olacağı o büyük günün bilgileri…

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 29 Ağustos 2025 Cuma günü Monako'daki Grimaldi Forum'da düzenleniyor. Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa'daki yol haritası bu çekimle birlikte şekillenecek. UEFA kura çekimi CANLI izlemek isteyenler için birkaç farklı yayın alternatifi bulunuyor.

UEFA KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?

UEFA kura çekimi UEFA.com üzerinden ücretsiz ve canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca Discovery+, Amazon Prime Video ve bazı ülkelerde TNT Sports gibi platformlar da canlı yayın yapacak. Türkiye'deki futbolseverler için en kolay ve resmi seçenek ise UEFA.com üzerinden izlemek olacak.

AVRUPA LİGİ FORMATI

Yeni formatla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde de takımlar lig usulü sistemle sekiz farklı rakiple karşılaşacak. Kura çekimi sonrası;

Her takım 4 iç saha, 4 deplasman olmak üzere 8 maç oynayacak.

İlk 8 sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.

9-24 arasındaki takımlar play-off turuna katılacak.

25. sıradan itibaren sıralanan takımlar ise Avrupa defterini kapatacak.

UEAF AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ

1. TORBA

AS Roma

Porto

Rangers

Feyenoord

Lille

Dinamo Zagreb

Real Betis

Salzburg

Aston Villa

2. TORBA

Fenerbahçe

Braga

Kızılyıldız

Lyon

PAOK

Viktoria Plzen

Ferencvaros

Celtic

Maccabi Tel Aviv

3. TORBA

Young Boys

Basel

Midtjylland

Freiburg

Ludogorets

Nottingham Forest

Sturm Graz

4. TORBA

Bologna

Celta Vigo

Stuttgart

Panathinaikos

Malmö

Go Ahead Eagles

Utrecht

Genk

Brann

MAÇ TARİHLERİ

1. Maç Günü: 24 & 25 Eylül 2025

2. Maç Günü: 2 Ekim 2025

3. Maç Günü: 23 Ekim 2025

4. Maç Günü: 6 Kasım 2025

5. Maç Günü: 27 Kasım 2025

6. Maç Günü: 11 Aralık 2025

7. Maç Günü: 22 Ocak 2026

8. Maç Günü: 29 Ocak 2026

LİG AŞAMASI SONRASI ORGANİZASYON

Eleme Turu Play-off'ları: 19 & 26 Şubat 2026

Son 16 Turu: 12 & 19 Mart 2026

Çeyrek Finaller: 9 & 16 Nisan 2026

Yarı Finaller: 30 Nisan & 7 Mayıs 2026

Final: 20 Mayıs 2026 (İstanbul)

SAMSUNSPOR'UN RAKİPLERİ

1. TORBA

Fiorentina

AZ Alkmaar

Shakhtar Donetsk

Slovan Bratislava

Rapid Wien

Legia Warszawa

2. TORBA

Sparta Praha

Dynamo Kyiv

Crystal Palace

Lech Poznan

Rayo Vallecano

Shamrock Rovers

3. TORBA

Omonia Nicosia

Mainz

Strasbourg

Jagiellonia Bialystok

Celje

Rijeka

4. TORBA

Zrinjski Mostar

Lincoln Red Imps

KuPS

AEK Athens

Aberdeen

Drita

5. TORBA

Breidablik

Sigma Olomouc

Samsunspor

Rakow Czestochowa

AEK Larnaca

Shkendija

6. TORBA

Hacken

Lausanne-Sport

Univ. Craiova

Hamrun Spartans

Noah

Shelbourne