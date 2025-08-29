UEFA Avrupa Ligi kura çekimi CANLI izle! UEFA kura çekimi hangi kanalda? Fenerbahçe ve Samsunspor'un rakipleri belli oluyor!
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi CANLI izle! Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa'daki rakipleri bugün belli oluyor. 29 Ağustos Cuma günü yapılacak olan kura çekimi, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında mücadele edecek takımların eşleşmelerini belirleyecek. Peki, UEFA kura çekimi hangi kanalda yayınlanacak?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi CANLI izle bağlantısı futbolseverler tarafından araştırılıyor. Fenerbahçe ve Samsunspor'un yer aldığı kura çekimi, UEFA'nın resmi platformlarında canlı olarak izlenebilecek. Bugün gerçekleştirilecek olan kura çekimi ile birlikte UEFA Avrupa Ligi 2025-2026 sezonunun grup eşleşmeleri netleşecek. UEFA kura çekimi CANLI izlemek isteyenler için tüm detayları bu haberde derledik. İşte Fenerbahçe ve Samsunspor'un rakiplerinin belli olacağı o büyük günün bilgileri…
UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, 29 Ağustos 2025 Cuma günü Monako'daki Grimaldi Forum'da düzenleniyor. Fenerbahçe ve Samsunspor'un Avrupa'daki yol haritası bu çekimle birlikte şekillenecek. UEFA kura çekimi CANLI izlemek isteyenler için birkaç farklı yayın alternatifi bulunuyor.
UEFA KURA ÇEKİMİ NASIL İZLENİR?
UEFA kura çekimi UEFA.com üzerinden ücretsiz ve canlı olarak yayınlanacak. Ayrıca Discovery+, Amazon Prime Video ve bazı ülkelerde TNT Sports gibi platformlar da canlı yayın yapacak. Türkiye'deki futbolseverler için en kolay ve resmi seçenek ise UEFA.com üzerinden izlemek olacak.
AVRUPA LİGİ FORMATI
Yeni formatla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde de takımlar lig usulü sistemle sekiz farklı rakiple karşılaşacak. Kura çekimi sonrası;
Her takım 4 iç saha, 4 deplasman olmak üzere 8 maç oynayacak.
İlk 8 sıradaki takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek.
9-24 arasındaki takımlar play-off turuna katılacak.
25. sıradan itibaren sıralanan takımlar ise Avrupa defterini kapatacak.
UEAF AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE
FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ
1. TORBA
AS Roma
Porto
Rangers
Feyenoord
Lille
Dinamo Zagreb
Real Betis
Salzburg
Aston Villa
2. TORBA
Fenerbahçe
Braga
Kızılyıldız
Lyon
PAOK
Viktoria Plzen
Ferencvaros
Celtic
Maccabi Tel Aviv
3. TORBA
Young Boys
Basel
Midtjylland
Freiburg
Ludogorets
Nottingham Forest
Sturm Graz
4. TORBA
Bologna
Celta Vigo
Stuttgart
Panathinaikos
Malmö
Go Ahead Eagles
Utrecht
Genk
Brann
MAÇ TARİHLERİ
1. Maç Günü: 24 & 25 Eylül 2025
2. Maç Günü: 2 Ekim 2025
3. Maç Günü: 23 Ekim 2025
4. Maç Günü: 6 Kasım 2025
5. Maç Günü: 27 Kasım 2025
6. Maç Günü: 11 Aralık 2025
7. Maç Günü: 22 Ocak 2026
8. Maç Günü: 29 Ocak 2026
LİG AŞAMASI SONRASI ORGANİZASYON
Eleme Turu Play-off'ları: 19 & 26 Şubat 2026
Son 16 Turu: 12 & 19 Mart 2026
Çeyrek Finaller: 9 & 16 Nisan 2026
Yarı Finaller: 30 Nisan & 7 Mayıs 2026
Final: 20 Mayıs 2026 (İstanbul)
SAMSUNSPOR'UN RAKİPLERİ
1. TORBA
Fiorentina
AZ Alkmaar
Shakhtar Donetsk
Slovan Bratislava
Rapid Wien
Legia Warszawa
2. TORBA
Sparta Praha
Dynamo Kyiv
Crystal Palace
Lech Poznan
Rayo Vallecano
Shamrock Rovers
3. TORBA
Omonia Nicosia
Mainz
Strasbourg
Jagiellonia Bialystok
Celje
Rijeka
4. TORBA
Zrinjski Mostar
Lincoln Red Imps
KuPS
AEK Athens
Aberdeen
Drita
5. TORBA
Breidablik
Sigma Olomouc
Samsunspor
Rakow Czestochowa
AEK Larnaca
Shkendija
6. TORBA
Hacken
Lausanne-Sport
Univ. Craiova
Hamrun Spartans
Noah
Shelbourne