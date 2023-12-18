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UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri! 2023-2024 Avrupa Ligi kura sonuçları belli oldu mu? İşte Galatasaray'ın rakibi!

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UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu. İşte, UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri!

UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri! UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu. İşte, UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri haberimizde...

UEFA AVRUPA LİGİ EŞLEŞMELERİ

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu. Temsilcimiz Galatasaray ilk maçını sahasında oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları 15 Şubat'ta, ikinci maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak.

Eşleşmeler şu şekilde;

  • Galatasaray-Sparta Prag
  • Feyenoord-AS Roma
  • Milan-Rennes
  • Lens-Freiburg
  • Young Boys-Sporting
  • Benfica-Toulouse
  • Braga-Karabağ
  • Shakhtar Donetsk-Marsilya
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