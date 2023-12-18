UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri! 2023-2024 Avrupa Ligi kura sonuçları belli oldu mu? İşte Galatasaray'ın rakibi!
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu. İşte, UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri!
UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri! UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu. İşte, UEFA Avrupa Ligi eşleşmeleri haberimizde...
UEFA AVRUPA LİGİ EŞLEŞMELERİ
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu kuraları çekildi. Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın rakibi Sparta Prag oldu. Temsilcimiz Galatasaray ilk maçını sahasında oynayacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları 15 Şubat'ta, ikinci maçları ise 22 Şubat'ta oynanacak.
Eşleşmeler şu şekilde;
- Galatasaray-Sparta Prag
- Feyenoord-AS Roma
- Milan-Rennes
- Lens-Freiburg
- Young Boys-Sporting
- Benfica-Toulouse
- Braga-Karabağ
- Shakhtar Donetsk-Marsilya