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Twente Fenerbahçe hangi kanalda? Twente Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Twente Fenerbahçe hangi kanalda? Twente Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?
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Twente Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Twente FB maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Twente Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Twente Fenerbahçe maçı yayın bilgisi!

Twente Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Twente Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Twente FB maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Twente Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor? İşte Twente Fenerbahçe maçı yayın bilgisi haberimizde!

TWENTE FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Twente Fenerbahçe maçı TRT Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Twente Fenerbahçe maçını TRT Spor'dan şifresiz izleyebilmeniz için güncel frekans bilgilerini ayarlamanız gerekiyor.

TRT Spor frekans bilgileri:

Türksat 3A: 11054 V 30000 3/4 (HD) - 11096 H 30000 5/6 (SD)

Türksat 4A: 11794 V 30000 3/4 (SD/HD)

D-Smart: 85. kanal (HD)

Digiturk: 86. kanal (HD)

TWENTE FB MAÇI HANGİ KANALDA?

Twente Fenerbahçe maçı TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

TWENTE FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA?

Twente Fenerbahçe maçı bu akşam saat 22.00'de başlayacak. Maç TRT Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.

TWENTE FENERBAHÇE İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Twente Fenerbahçe maçı 11'leri henüz belli olmadı. 11'ler açıklandığında haberimizde yer alacak. Muhtemel 11'ler şöyle:

Twente: Unnerstall, Van Rooij, Hilgers, Bruns, Salah-Eddine, Vlap, Regeer, Steijn, Lammers, Van Wolfswinkel, Van Bergen

Fenerbahçe: Livakovic, Mert Müldür, Becao, Djiku, Oosterwolde, Amrabat, Fred, Tadic, Szymanski, Maximin, Dzeko (En-Nesyri)

TWENTE FENERBAHÇE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Twente Fenerbahçe maçı, Enschede'da, De Grolsch Veste Stadyumu'nda oynanacak.

Twente Fenerbahçe hangi kanalda? Twente Fenerbahçe maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Haberler.com / Onur BAYRAM - Gündem

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