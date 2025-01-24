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Twente Beşiktaş maçı ne zaman? Twente Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, nerede oynanacak? UEFA Avrupa Ligi puan durumu!

Twente Beşiktaş maçı ne zaman? Twente Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, nerede oynanacak? UEFA Avrupa Ligi puan durumu!
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Twente Beşiktaş maçının tarihi ve saati merak konusu oldu. UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşacak olan Twente ve Beşiktaş'ın maçı, futbolseverlerin büyük ilgisini çekiyor.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda ekibi Twente ile karşı karşıya geliyor. Futbolseverler, bu önemli karşılaşmanın detaylarını merak ediyor. Twente Beşiktaş mücadelesinin ne zaman ve nerede oynanacağı araştırılıyor. Bu maç, Avrupa Ligi'ndeki gruptan çıkma adına büyük bir öneme sahip. Peki, Twente Beşiktaş maçı ne zaman? Twente Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

TWENTE BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Hollanda temsilcisi Twente ile karşılaşacak.

Twente Beşiktaş maçı ne zaman? Twente Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi maçı saat kaçta, nerede oynanacak?

TWENTE BEŞİKTAŞ UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI SAAT KAÇTA, NEREDE OYNANACAK?

Maç, 30 Ocak 2025 Perşembe günü saat 23:00'te De Grolsch Veste Stadyumu'nda oynanacak.

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU 2024-2025

1- LAZİO 19 PUAN

2-FRANKFURT 16 PUAN

3-ATHLETİC BİLBAO 16 PUAN

4-MANCHESTER UNİTED 15 PUAN

5-LYON 14 PUAN

6-TOTTENHAM 14 PUAN

7-ANDERLECTH 14 PUAN

8-FCSB 14 PUAN

9-GALATASARAY 13 PUAN

10-BODO-GLİMT 13 PUAN

11-VİKTORİA PLZEN 12 PUAN

12-OLMYPİAKOS 12 PUAN

13-RANGERS 11 PUAN

14-AZ ALKMAAR 11 PUAN

23- FENERBAHÇE 9 PUAN

24-BEŞİKTAŞ 9 PUAN

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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