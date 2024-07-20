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TV8.5 canlı izle! BEŞİKTAŞ-GRAZER TV8.5 CANLI 4K İZLE! 21 Temmuz TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki!

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TV8.5 canlı izle! BEŞİKTAŞ-GRAZER TV8.5 CANLI 4K İZLE! 21 Temmuz TV8.5 HD kesintisiz donmadan canlı izle linki!

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TV 8.5 HD FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 4A

Frekans : 12346

Polarizasyon : Yatay (H)

Sembol Oranı : 9600

FEC : 3/4

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