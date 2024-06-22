TÜRKİYE- PORTEKİZ MAÇI nerede oynanıyor? Türkiye- Portekiz maçı hangi statta, nerede?
Türkiye ve Portekiz arasında oynanacak olan futbol maçının hangi statta ve nerede gerçekleştirileceği merak konusu oldu. Maçın detayları ve yer bilgisi futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle bekleniyor.
A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) bu akşam Portekiz ile yapacağı maç öncesinde taraftar yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi. Taraftarlar, maçın nerede oynanacağını merak ediyor. Türkiye- Portekiz maçının detayları araştırılıyor. Peki, Türkiye- Portekiz maçı hangi statta, nerede?
TÜRKİYE- PORTEKİZ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?
Almanya'nın Dortmund kentinde bulunan Türk taraftarlar 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı maçı öncesinde bir araya geldi.
TÜRKİYE- PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?
22 Haziran Cumartesi günü TSİ 19.00'da BVB Stadyumu'nda Portekiz ile mücadele edecek.