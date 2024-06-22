TÜRKİYE- PORTEKİZ MAÇI nerede oynanıyor? Türkiye- Portekiz maçı hangi statta, nerede?

A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası'nda (EURO 2024) bu akşam Portekiz ile yapacağı maç öncesinde taraftar yürüyüşü etkinliği gerçekleştirildi. Taraftarlar, maçın nerede oynanacağını merak ediyor. Türkiye- Portekiz maçının detayları araştırılıyor. Peki, Türkiye- Portekiz maçı hangi statta, nerede?

TÜRKİYE- PORTEKİZ MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Almanya'nın Dortmund kentinde bulunan Türk taraftarlar 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) F Grubu ikinci maçında Portekiz ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı maçı öncesinde bir araya geldi.

TÜRKİYE- PORTEKİZ MAÇI NE ZAMAN?

22 Haziran Cumartesi günü TSİ 19.00'da BVB Stadyumu'nda Portekiz ile mücadele edecek.