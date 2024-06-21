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TÜRKİYE - POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN? Filenin Sultanları çeyrek final maçı saat kaçta, hangi tarihte, hangi kanalda?

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TÜRKİYE - POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN? Filenin Sultanları çeyrek final maçı saat kaçta, hangi tarihte, hangi kanalda? Türkiye'nin kadın voleybol takımı Filenin Sultanları, çeyrek final maçında Polonya ile karşı karşıya gelecek. Maçın tarihi, saati ve yayınlanacağı kanal merak konusu oldu.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşıyor. Maçın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı konusu merakla araştırılıyor. TÜRKİYE - POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN? Filenin Sultanları çeyrek final maçı saat kaçta, hangi tarihte, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE - POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Polonya ile 21 Haziran Cuma günü saat 16:30'da çeyrek final maçı oynayacak.

TÜRKİYE - POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN? Filenin Sultanları çeyrek final maçı saat kaçta, hangi tarihte, hangi kanalda?

Voleybol maçı TRT kanallarından canlı olarak yayınlanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finale yükselirse rakibi, İtalya-ABD karşılaşmasının galibi olacak.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Filenin Sultanları Voleybol Türkiye Polonya Gündem Yaşam Spor Haberler

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