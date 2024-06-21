TÜRKİYE - POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN? Filenin Sultanları çeyrek final maçı saat kaçta, hangi tarihte, hangi kanalda?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Milletler Ligi çeyrek finalinde Polonya ile karşılaşıyor. Maçın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı konusu merakla araştırılıyor. TÜRKİYE - POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN? Filenin Sultanları çeyrek final maçı saat kaçta, hangi tarihte, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

TÜRKİYE - POLONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Polonya ile 21 Haziran Cuma günü saat 16:30'da çeyrek final maçı oynayacak.

Voleybol maçı TRT kanallarından canlı olarak yayınlanacak. A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı finale yükselirse rakibi, İtalya-ABD karşılaşmasının galibi olacak.