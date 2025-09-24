Türkiye Polonya voleybol çeyrek final maçı saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir?

Filenin Efeleri, 2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda yükselen performansıyla dikkat çekiyor. G Grubu'ndaki rakiplerini tek tek mağlup eden Türkiye, son 16 turunda Hollanda karşısında sergilediği etkileyici oyunla çeyrek finale yükseldi. Şimdi ise yoluna devam eden A Milliler, güçlü rakip Polonya ile karşılaşacak. Peki, Türkiye Polonya voleybol çeyrek final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, nereden izlenir? Türkiye Polonya voleybol çeyrek final maçına dair tüm detaylar haberimizde...

TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye'nin voleybol arenasındaki kritik karşılaşması, 24 Eylül 2025 Çarşamba günü oynanacak. Filenin Efeleri, çeyrek finalde Polonya ile karşı karşıya gelerek Dünya Şampiyonası yolculuğunda önemli bir adım atacak.

Bu mücadele, Türk voleybolseverler için büyük bir heyecan yaratacak ve turnuvanın en çekişmeli maçlarından biri olarak öne çıkıyor. Türkiye'nin Polonya karşısındaki stratejileri ve saha düzeni, maç öncesi analizlerde sıkça konuşulan başlıklar arasında.

TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL ÇEYREK FİNAL MAÇI SAAT KAÇTA?

Çeyrek final mücadelesi saat 15.00'te başlayacak. Türkiye ve Polonya'nın karşı karşıya geleceği bu kritik müsabaka, günün en çok izlenecek spor etkinliklerinden biri olacak.

Maç saatine dair ayrıntılar, taraftarların stadyum ve ekran başında yerini almasını kolaylaştırıyor. A Milliler'in performansını canlı izlemek isteyenler için saat bilgisi büyük önem taşıyor.

TÜRKİYE POLONYA VOLEYBOL ÇEYREK FİNAL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Polonya voleybol çeyrek final maçı, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak. TRT Spor Yıldız, turnuva boyunca Türkiye'nin kritik mücadelelerini sporseverlerle buluşturmayı sürdürüyor.

Canlı yayın, sadece saha içi mücadeleyi değil, aynı zamanda uzman yorumcuların analizleri ve maç öncesi istatistikleri de ekranlara taşıyacak. Böylece taraftarlar, maç öncesinden son düdüğe kadar tüm gelişmeleri takip edebilecek.

TÜRKİYE ERKEK VOLEYBOL MİLLİ TAKIM KADROSU

2025 Dünya Voleybol Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Takımımızın kadrosu, deneyimli ve yetenekli oyunculardan oluşuyor. Filenin Efeleri, çeyrek finalde Polonya karşısına güçlü bir kadroyla çıkacak.

Pasör : Murat Yenipazar, Muhammed Kaya

Pasör Çaprazı: Adis Lagumdzija

Orta Oyuncu: Bedirhan Bülbül, Mert Matic, Ahmet Tümer, Yiğit Savaş Kaplan

Smaçör: Efe Mandıracı, Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Mirza Lagumdzija, Cafer Kirkit

Libero : Berkay Bayraktar, Beytullah Hatipoğlu

Bu oyuncular, uluslararası deneyimleri ve yüksek performanslarıyla A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın Dünya Şampiyonası'ndaki başarısında kritik rol oynuyor. Polonya karşısındaki mücadelede, her oyuncunun sahadaki katkısı maçın kaderini belirleyecek.