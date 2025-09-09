Haberler

Türkiye - Polonya maçı hangi kanalda yayınlanacak? EuroBasket çeyrek finali canlı, şifresiz izle!
EuroBasket 2025 heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Bugün, 9 Eylül 2025 Salı günü Türkiye, çeyrek finalde güçlü rakibi Polonya ile karşı karşıya geliyor. Peki, Türkiye - Polonya maçı hangi kanalda yayınlanacak? EuroBasket çeyrek finali canlı, şifresiz izle!

Eurobasket 2025 çeyrek finalinde Türkiye, bugün Polonya ile kritik bir mücadeleye çıkıyor.

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Türkiye vs Polonya maçı hangi kanalda yayınlanacak? sorusu günün en çok aranan konularından biri oldu. 9 Eylül 2025 Salı günü oynanacak bu kritik mücadele, saat 17:00'de başlıyor. Ay-Yıldızlı ekibimizin Polonya ile vereceği bu önemli sınav, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç keyfini kaçırmak istemeyenler için detaylar haberimizin devamında!

Bugün oynanacak olan EuroBasket 2025 çeyrek final karşılaşması sporseverlerin radarında: Türkiye vs Polonya maçı hangi kanalda? sorusu sosyal medyada ve arama motorlarında yoğun şekilde araştırılıyor. Milli Takımımızın Avrupa şampiyonluğu yolundaki bu zorlu adımı, 9 Eylül Salı günü saat 17:00'de başlayacak ve milyonlar ekran başına kilitlenecek. Mücadele, şifresiz olarak TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma öncesi tüm detaylar ve yayın bilgileri burada!

