Türkiye - Polonya maçı hangi kanalda yayınlanacak? EuroBasket çeyrek finali canlı, şifresiz izle!

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği EuroBasket 2025 çeyrek finalinde Türkiye vs Polonya maçı hangi kanalda yayınlanacak? sorusu günün en çok aranan konularından biri oldu. 9 Eylül 2025 Salı günü oynanacak bu kritik mücadele, saat 17:00'de başlıyor. Ay-Yıldızlı ekibimizin Polonya ile vereceği bu önemli sınav, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Maç keyfini kaçırmak istemeyenler için detaylar haberimizin devamında!

