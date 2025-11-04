Haberler

Murat Özkardeş: Ülke olarak tasarım konusunda yüzde 98 eksiğiz
Haberler.com'da sunucu Melis Yaşar'ın konuğu olan Ofis Mobilyacıları İş Birlikteliği Derneği Başkanı Murat Özkardeş, mobilya sektöründeki dönüşümü değerlendirerek, Türkiye'nin üretim gücü yüksek bir ülke olmasına rağmen tasarım alanında büyük bir eksiklik yaşadığını vurguladı. "Ülke olarak tasarım konusunda yüzde 98 eksiğiz" diyen Özkardeş, gençlerin sektöre kazandırılması gerektiğini belirtti.

Ofis Mobilyacıları İş Birlikteliği Derneği Başkanı Murat Özkardeş, Türkiye'de tasarım kültürünün gelişim sürecine dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Tasarımın yalnızca estetikten ibaret olmadığını, işlevsellik ve verimliliğin de ön plana çıktığını belirten Özkardeş, "Ülke olarak tasarım konusunda yüzde 98 eksiğiz" diyerek dikkat çekti. Türk mobilya sektörünün küresel rekabette yer alabilmesi için yenilikçi düşünceye ve özgün tasarıma daha fazla yatırım yapılması gerektiğini vurguladı.

"ÜRETİCİLER YILLAR SONRA TASARIMIN ÖNEMİNİ ANLADI"

Ofis mobilya sektöründe son yıllarda önemli bir dönüşüm yaşandığını belirten Özkardeş," Türkiye'de üretim gücü yüksek olan bir sektördük. Üreticiler yıllar sonra tasarımın önemini anladı. Gün geçtikçe tasarım odaklı ürünler yapıyoruz ve artık bütün firmalar bunun bilincine vardı." dedi.

"GENÇLERİ SEKTÖRE KAZANDIRMAK İSTİYORUZ"

Genç tasarımcıların sektöre dahil edilmesinin önemine değinen Özkardeş,"Meslek liselerinin mobilya bölümlerini destekliyoruz, öğrencilere burs veriyoruz. Mimar, iç mimar ve endüstriyel tasarımcı öğrencilerine sahip çıkmak istiyoruz. Öğrenciyken onları içimize katmak istiyoruz." dedi. Yurt dışına giden gençlerin tecrübe kazanmalarının değerli olduğunu belirten Özkardeş, "Ancak onların ülkemize dönmelerini istiyoruz." diye konuştu.

"DÜNYA MOBİLYA İTHALATININ YÜZDE 2'SİNİ TÜRKİYE KARŞILIYOR"

Türkiye'nin dünya mobilya ithalatındaki payına dikkat çeken Özkardeş,"Mobilya sektöründe dünya ithalatının yüzde 2'sini Türkiye karşılıyor. Bu önemli bir rakam ama tasarım konusundaki eksikliklerimizi giderirsek bu oran çok daha yükselebilir." ifadelerini kullandı.

"ÜLKE OLARAK TASARIM KONUSUNDA YÜZDE 98 EKSİĞİZ"

Türkiye'de tasarım kültürünün halen istenilen düzeyde olmadığını vurgulayan Özkardeş, "Ülke olarak tasarım konusunda yüzde 98 eksiğiz" dedi. Özkardeş, mobilya sektöründe üretim gücünün yüksek olmasına rağmen tasarım bilincinin yeni yeni geliştiğini belirtti.

