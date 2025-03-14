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Türkiye'nin en zenginleri! Türkiye'nin en zenginleri listesinde kimler var?

Türkiye'nin en zenginleri! Türkiye'nin en zenginleri listesinde kimler var?
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Forbes dergisi, her yıl olduğu gibi 2024 yılı için de Türkiye'nin en zenginleri listesini açıkladı. İş, sanayi ve teknoloji dünyasından birçok isim, servetleriyle dikkat çekerken, listenin zirvesinde yine tanıdık isimler yer aldı. Peki, Türkiye'nin en zenginleri kimler? En yüksek servete sahip iş insanları kimler?

Türkiye'nin en zengin isimleri arasında Murat Ülker, İpek Kıraç, Semahat Sevim Arsel ve Şaban Cemil Kazancı gibi isimler bulunuyor. Listede yer alan iş insanlarının servetleri milyar dolarla ifade edilirken, farklı sektörlerden gelen iş insanları dikkat çekiyor. Forbes 2024 Türkiye'nin en zenginleri listesinde yer alan isimlerin servetleri ve hangi sektörlerde faaliyet gösterdikleri büyük ilgi görüyor. İşte, Türkiye'nin en zengin 10 kişisi ve servetleri!

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNLERİ

20. Mustafa Latif Topbaş - 1,2 milyar dolar

20. Aydın Doğan - 1,2 milyar dolar

19. Bülent Eczacıbaşı - 1,3 milyar dolar

18. Mehmet Ali Aydınlar - 1,4 milyar dolar

18. Deniz Şahenk - 1,5 milyar dolar

17. Ahmet Çalık - 1,5 milyar dolar

16. Haluk Bayraktar - 1,6 milyar dolar

15. Hamdi Akın - 1,7 milyar dolar

14. Selçuk Bayraktar - 1,8 milyar dolar

14. Ali Erdemoğlu - 1,8 milyar dolar

13. Sezai Bacaksız - 1,9 milyar dolar

13. Şefik Yılmaz Dizdar - 1,9 milyar dolar

13. Nihat Özdemir - 1,9 milyar dolar

12. Ali Metin Kazancı - 2 milyar dolar

12. Mustafa Küçük - 2 milyar dolar

11. İbrahim Erdemoğlu - 2,1 milyar dolar

10. Hamdi Ulukaya - 2,3 milyar dolar

9. Mehmet Sinan Tara - 2,5 milyar dolar

8. Filiz Şahenk - 2,6 milyar dolar

7. Ferit Faik Şahenk- 2,8 milyar dolar

7. Mustafa Rahmi Koç - 2,8 milyar dolar

6. Semahat Sevim Arsel - 3,1 milyar dolar

6. Erman Ilıcak - 3,1 milyar dolar

5. İpek Kıraç - 3,2 milyar dolar

4. Fatih Özmen - 3,8 milyar dolar

3. Uğur Şahin - 4 milyar dolar

3. Eren Özmen - 4 milyar dolar

2. Cemil Kazancı - 4,3 milyar dolar

1. Murat Ülker - 5,5 milyar dolar

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