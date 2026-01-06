Haberler

Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu

Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobiliydi! Listelerden kalktı, satışı durduruldu
Uzun süredir Türkiye'nin en uygun fiyatlı sıfır otomobilleri arasında yer alan Hyundai i10'un, resmi fiyat listelerinden kaldırılması ve bayilerde stokların tükenmesiyle birlikte satışının fiilen durdurulduğu ileri sürüldü.

Türkiye otomotiv pazarında uzun süredir en düşük fiyatlı sıfır otomobiller arasında yer alan Hyundai i10'un satışlarının fiilen durdurulduğu görülüyor. Hyundai Türkiye'nin resmi internet sitesindeki güncel fiyat listelerinde i10'a yer verilmemesi, modelin artık satışta olmadığı yorumlarını güçlendirdi.

LİSTELERDE GÖRÜNMÜYOR

Markanın internet sitesinde i10'un tanıtım sayfası yayında kalırken, "fiyat al" ve "model fiyatları" bölümlerinde i10'un listelenmediği dikkat çekiyor. Güncel fiyatlandırmada giriş seviyesinde i20'nin öne çıkması da i10'un satış sürecinin sona erdiğine işaret ediyor.

YENİ SİPARİŞ ALINMIYOR

Sektör kaynaklarına göre Hyundai bayilerinde i10 için yeni sipariş alınmıyor ve stokların büyük ölçüde tükendiği belirtiliyor. Bazı bayilerde yalnızca sınırlı sayıdaki eski stok araçların kaldığı, yeni üretim veya sevkiyat beklentisinin bulunmadığı ifade ediliyor.

RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Hyundai cephesinden ise i10'un Türkiye pazarından tamamen çekilip çekilmediğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Modelin global ürün gamında yer almaya devam etmesi, satışların geçici bir planlama ya da strateji değişikliği kapsamında durdurulmuş olabileceği ihtimalini gündeme getiriyor.

i10'un satıştan çekilmesiyle birlikte, Türkiye'de giriş seviyesindeki sıfır otomobil seçeneklerinin daha da sınırlı hale geldiği değerlendiriliyor.

