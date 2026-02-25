Türkiye'nin en kurak ilçesine lapa lapa kar yağdı
Türkiye'nin en az yağış alan ve en kurak bölgelerinden biri olarak bilinen Konya'nın Karapınar ilçesinde kış yeniden yüzünü gösterdi. İlçeyi beyaza bürüyen yağmur ve kar yağışı, özellikle çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı.
ÇEVREYİ BEYAZA BÜRÜDÜ
İlçede etkili olan yağmur ve kar yağışı, özellikle kırsal mahallelerde çevreyi beyaza bürüdü. İlçenin köylerinde ekili alanlar kar örtüsüyle kaplanırken, bu durumun tarımsal üretime olumlu katkı sağlayacağı belirtildi.
ÇİFTÇİLER MEMNUN
Uzun süredir kuraklıkla mücadele eden yörede yağan kar, çiftçiler tarafından memnuniyetle karşılandı. Kar yağışı toprağın su ihtiyacını karşılaması ve yer altı su kaynaklarının beslenmesi açısından önem taşıyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart