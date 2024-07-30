Türkiye'nin En Çok Kullanılan Bankacılık Uygulaması

Türkiye'de dijital bankacılık alanındaki yatırımları, geliştirdiği ürün ve hizmetleriyle öncü rol üstlenen Garanti BBVA, Garanti BBVA Mobil ile müşterilerinin hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Garanti BBVA Mobil bugün 15,5 milyonu aşkın aktif kullanıcısıyla özel bankalar arasında en çok kullanılan bankacılık uygulaması.

Müşterilerinin yoğun ilgisiyle Garanti BBVA Mobil'in kullanımı her yıl düzenli artıyor. 2024 yılının ilk 6 ayında Mobil'e aylık ortalama 450 milyonu aşkın girişle toplam 2,7 milyar ziyaret gerçekleşti. Garanti BBVA Mobil'in ziyaret sayısı, son 5 yılda 5 katına çıktı.

Garanti BBVA Mobil'e giriş yapan müşteriler hem geniş işlem yelpazesi hem de yenilikçi ürün ve hizmetler sayesinde şubeye gitmeye ihtiyaç duymadan hızlı, kolay ve kişiselleştirilmiş bir deneyim yaşıyor. Hem bireysel hem de tüzel müşterilerine sunduğu 1.000'e yakın fonksiyon setiyle 2024'ün ilk altı ayında Mobil'den gerçekleşen işlem sayısı %25'lik artışla yaklaşık 800 milyona ulaştı. Garanti BBVA, mobil uygulamasından sunduğu yenilikçi çözümlerle müşterilerinin günlük yaşamlarından uzun vadeli hedeflerine kadar her anlarında yanında olmayı hedefliyor ve buna yönelik çözümler sunuyor.

Müşteriler para transferleri, ödemeler gibi finansal işlemlerinden ürün ihtiyaçlarına kadar neredeyse tüm hizmetlere mobilden ulaşırken, Garanti BBVA imza gerektiren birçok işlemi de teknolojinin imkânlarını kullanarak şubeye gitmeden mobilden yapılmasını sağlıyor. Kullanıcılar para transferi limitini artırma, telefon numarası ve SIM kart değişikliğini bildirme gibi işlemlerini şubeye gidip imza vermeden Garanti BBVA Mobil üzerinden kolaylıkla tamamlayabiliyor.

Operatör değişikliği veya numara taşımadan kaynaklı SIM kart değişikliği yapılması gereken durumların, müşterilerin SMS alamama, hizmet kesintisine uğramamaları için güvenlik nedeniyle bankaya bildirilmesi gerekiyor. Garanti BBVA müşterileri böyle bir durumda, Garanti BBVA Mobil giriş sayfasında yer alan "Bize Ulaşın" adımından "Telefon Numarası Değiştir" veya "SIM Kart Değişikliği" seçeneklerinden yapmak istediği işlemi kolayca belirleyerek şubeye gitmeden süreci tamamlayabiliyor. Cihazında NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliği bulunan kullanıcılar kimliğini telefonuna okutarak, NFC özelliği yoksa da müşteri temsilciyle yapacağı görüntülü görüşmeyle kimliğini doğrulayarak, imzaya gerek kalmadan işlemini gerçekleştirebiliyor.

Diğer taraftan ilk kez mobil parola alacak ya da şifresi bloke olan müşteriler de işlemlerini yine şubeye gitmeden, Garanti BBVA Mobil'den kolayca yapabiliyor. Uygulamanın giriş sayfasında yer alan "Parola Al/Parolamı Unuttum" adımına tıklayıp gerekli alanları dolduran müşteriler, cep telefonu numarası, kredi kartı veya Paracard parolasını kullanarak saniyeler içinde parola alabiliyor veya yenileyebiliyor. Kredi kartı veya banka kartı olmayan müşteriler ise NFC (Yakın Alan İletişimi) özelliğine sahip akıllı telefonları ile Garanti BBVA Mobil'deki "Yeni Kimlik Bilgileri ile Parola Al" adımından kolayca parolasını oluşturabiliyor. NFC özellikli telefonu olmayanlar da alternatif çözüm olarak, yine görüntülü görüşme aracılığıyla müşteri temsilcisine bağlanıp şubeye gitmeden kolay bir şekilde parola belirleyebiliyor.

Garanti BBVA, mobilin hem ilk temas noktası olması hem de ilk temas anında tüm taleplere yanıt verebilen ana kanal olmasını hedefliyor ve bu hedef doğrultusunda yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda tüm ihtiyaçların mobilden karşılanabilmesini ve aynı zamanda bu mobil deneyim sürecinde ihtiyaç duyulan her anda gerekirse insan temasıyla müşterilerine yardımcı olmayı önceliklendiriyor.

Garanti BBVA, 1,6 milyondan fazla esnaf, KOBİ ve ticari müşterisinin de hayatına değer katacak şekilde, mobil ve internet üzerinden bütünsel bir deneyim hizmet sunuyor. Bankanın sunduğu bu ürün ve hizmetler arasında uzaktan müşteri olabilme, ticari kredi limit başvurusu, kredi kullanımı, GKS, limit, risk, teminat ve kefil bilgilerini görüntüleyebilme, teminat mektubu ve çek karnesi başvurusu, üye işyeri başvurusu ve sözleşmelerini onaylayabilme, maaş kurum tanım ve değişikliği, kredisiz hayat sigortaları talimatlarını dijital onaya gönderebilme, İhracat Bedeli Kabul Belgesi (İBKB) oluşturma ve görüntüleme ile e-Defter veri paylaşımı entegrasyonu yer alıyor. Garanti BBVA KOBİ müşterilerinin %89'u dijital kanalları aktif kullanırken havale, EFT, FAST, SWIFT gibi para transferleri, döviz alış ve satış, kredi kartı ve fatura ödeme gibi geniş kapsamlı finansal işlemlerin de yaklaşık %99'u dijital kanallardan gerçekleşiyor.

Garanti BBVA'nın dijital bankacılıkta sunduğu kolaylıklar ve deneyimle ilgili bilgi veren Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Murat Çağrı Süzer, "Bankacılık dijitalleşmenin en çok etkilediği sektörlerin başında gelirken, artık günlük ödemelerden uzun vadeli yatırıma, mobilden müşteri olmaya kadar bugün tüm finansal ihtiyaçlarımızı ve süreçlerimizi mobilden halledebiliyoruz. Dolayısıyla her sorunun ya da ihtiyacın çözümü artık cebimizde… Bu durum mobilin müşterilerimiz için ilk temas noktası olduğunu ifade ederken bizim de tüm çözümleri bu ilk temas anında sunabildiğimiz bir hizmet modeline odaklanmamızı gerektiriyor." dedi.

Garanti BBVA Mobil'de 1.000'a yakın fonksiyonun bulunduğunu belirten Murat Çağrı Süzer, "Mobil uygulamamız üzerinden müşterilerimizin yardıma ihtiyaç duymadan işlem yapmasını sağlamak için uzaktan müşteri olmaktan ürün ve hizmet başvurusu yapabilmeye kadar her konuda sadelik, basitlik, hız gibi tüm olanakları sunuyoruz. Dijital ürün yelpazemizi genişleterek kredi, sigorta gibi tüm ürün kategorilerinde yeni seçenekleri platformlarımıza entegre etmeyi sürdürüyoruz. Geniş müşteri kitlemize tüm temas noktalarında en iyi müşteri deneyimini sunmayı, tüm ihtiyaçların mobilden karşılanabilmesini ve ihtiyaç duyulan anlarda da insan temasıyla kesintisiz hizmet vermeyi hedefliyoruz. Gerçek zamanlı, ihtiyaca uygun ve kişiye özel içeriklerle müşteri deneyimini en üst noktaya taşımak da temel amacımız" diye konuştu.